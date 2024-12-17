В Госдуме предложили поменять порядок обжалования штрафов

Депутаты от ЛДПР направили для отзыва в правительство РФ проект поправок к статье 30.1 КоАП, которая регламентирует правила обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях. Сегодня, если постановление вынесено должностным лицом надзорного органа, гражданин обжалует его в районном суде по месту рассмотрения дела. Парламентарии же хотят, чтобы это происходило по месту совершения правонарушения.

Подобный принцип, пояснил “Ъ” один из авторов проекта Ярослав Нилов, уже применяется для штрафов ГИБДД, вынесенных с помощью камер,— это закреплено в постановлении пленума Верховного суда №5 2005 года. Проблемы возникают, говорит депутат, с правонарушениями, которые фиксируются инспекторами на дороге. У судов, утверждает господин Нилов, нет единообразной практики по поводу того, где должны обжаловаться постановления — по месту совершения или по месту рассмотрения дела (подразделение ГИБДД может находиться в другом городе): «Регионы разные, и иногда людям приходится проезжать тысячи километров, чтобы обжаловать постановление». Есть проблемы и c другими надзорными органами. Депутат приводит в пример штрафы Росприроднадзора: их выносят в одном населенном пункте, а обжаловать их приходится ехать в столицу субъекта федерации, где расположено главное управление ведомства.

Проблему подтвердил 12 ноября 2024 года и Конституционный суд в своем постановлении. Он пришел к выводу, что действующий КоАП не позволяет однозначно ответить на вопрос о месте рассмотрения жалобы. В качестве временного порядка с момента выхода постановления действует правило: жалобы рассматриваются по месту нахождения органа, вынесшего постановление; но штрафы, вынесенные с помощью камер ГИБДД,— по месту совершения правонарушения. При этом суд обязал законодателя урегулировать вопрос в КоАП.

Иван Тяжлов