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Главе СКР доложат о расследовании вымогательства в школе в Стерлитамаке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту вымогательства (163 УК РФ) денег школьником у своего сверстника в Стелитамаке.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в соцмедиа было распространено видео, на котором один подросток избивает другого, требуя 15 тыс. руб. По этому факту проводила проверку прокуратура.

Майя Иванова

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