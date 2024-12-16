Главе СКР доложат о расследовании вымогательства в школе в Стерлитамаке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту вымогательства (163 УК РФ) денег школьником у своего сверстника в Стелитамаке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в соцмедиа было распространено видео, на котором один подросток избивает другого, требуя 15 тыс. руб. По этому факту проводила проверку прокуратура.

Майя Иванова