Главе СКР доложат о расследовании вымогательства в школе в Стерлитамаке
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту вымогательства (163 УК РФ) денег школьником у своего сверстника в Стелитамаке.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как сообщал «Ъ-Уфа», в соцмедиа было распространено видео, на котором один подросток избивает другого, требуя 15 тыс. руб. По этому факту проводила проверку прокуратура.