«Манчестер Сити» не дал себе победить

«Манчестер Сити» продлил серию неудач, потерпев совсем уж болезненное поражение в дерби против «Манчестер Юнайтед» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Он проиграл тоже переживающему кризис и застрявшему в середине таблицы соседу — 1:2 — на своем стадионе, ведя в счете и не испытывая никаких проблем вплоть до срыва в концовке, вылившегося в два подряд пропущенных мяча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LIS, Reuters Фото: Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LIS, Reuters

Обычная для середины декабря манчестерская погода — то есть хмурая, сырая, серая-пресерая погода — была, конечно, идеальным фоном для этого дерби, столкнувшего двух мучающихся, растерявших весь лоск и не понимающих, как его обрести заново, гигантов. Серость, беспросветность царила и в их игре. В середине первого тайма BBC с удовольствием вставил в трансляцию пост от болельщика, который рассказывал, что смотрит главный матч 16-го тура в Уганде, а там из-за разницы часовых поясов уже поздний вечер, почти ночь. «Я надеюсь, что все-таки не усну»,— писал он, давая понять, что футбол сну способствует.

И правда, за что в нем было зацепиться? Чем занять себя? Рассматриванием толчеи на левом фланге атаки «Манчестер Сити», где все время рядом оказывались Жереми Доку и отряженный тренером Пепом Гвардиолой подпирать его из-за травм более приспособленных для такой роли игроков Матеуш Нунеш? Пытаться разглядеть, из-за чего готовые вроде бы вот-вот распрямиться, полететь с реактивной скоростью контратаки сидящего во засаде «Манчестер Юнайтед» так быстро угасают? Сочувствовать Мейсону Маунту, получившему травму и покидающему поле, уступая место Кобби Майну, с таким видом, словно заканчивает не матч, а карьеру?

Но нет, не все в этом матче было так безнадежно. «Манчестер Сити» повел, забив гол после корявенького розыгрыша углового. Кевин Де Брёйне едва не потерял мяч, но кое-как, в борьбе смог подать в штрафную, а Диогу Дало с Расмусом Хёйлунном на углу вратарской не отреагировали на прыжок Йошко Гвардиола. Выписанный из Португалии возвращать «Манчестер Юнайтед» былую славу наставник Рубен Аморим, увидев, что произошло, отвернулся от поля с таким брезгливым выражением лица, какое бывает у воспитанных людей, ставших свидетелями чего-то совершенно непристойного, и, может, с ностальгией вспоминая в это мгновение, как менее полутора месяцев назад, еще тренером «Спортинга», жестоко бил вялый «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Его команда между тем попыталась доказать, что чего-то стоит, затеяв потасовку с соперниками, а вслед за ней все же создав после стандарта подобие голевого момента. Неказистое подобие.

Впрочем, в начале второго тайма был эпизод, вообще не тянувший на голевой, повтор которого крутили гораздо чаще. «Манчестер Юнайтед» достался угловой. Но внутри штрафной «Манчестер Сити» во время подачи оказался лишь один игрок —Расмус Хёйлунн. Еще пятеро его партнеров топтались возле нее, не демонстрируя желания помогать форварду забивать. С таким подходом как-то сложно было представить гостей наливающимися яростью и сминающими чемпиона. Это, казалось, был тот случай, когда типичный нынче для «Манчестер Сити» футбол — монотонный, с превратившимся впереди в человека-невидимку Эрлингом Холанном, со скисающим на глазах от усталости Кевином Де Брёйне — не грозил ему катастрофическими последствиями.

И кто бы мог подумать, что все еще перевернется с ног на голову, что те, кто подписал «Манчестер Юнайтед» приговор, как выяснилось, поторопились?! Посреди этой тоски он внезапно пережил волшебное озарение. Хёйлунн вскрыл защиту «Манчестер Сити» тончайшим пасом на Бруну Фернандеша, которому оставалось только перекинуть выбросившегося на него голкипера Эдерсона. Фернандеш его перекинул, однако умудрился не попасть в створ.

Но это было еще не все. Следующий шанс «Манчестер Сити» уже вручил сопернику сам, лично, подчеркивая, что его свежие проблемы исключительно монотонностью и неэффективностью в нападении не исчерпываются. Есть ведь еще и вечно фальшивящая защита. Теперь напортачил затыкавший дыру на непривычной позиции Матеуш Нунеш, выложивший мяч у своих ворот Амаду Диалло и сваливший его на газон, когда оппонент уже обвел Эдерсона. Пенальти Фернандеш уже не запорол.

И ничья, учитывая ход игры, была бы для «Манчестер Сити» исходом болезненным. Но и ее он упустил, когда проспал длинный заброс на Диалло, распорядившегося мячом классно: одним касанием перебросил Эдерсона, вторым отправил мяч в сетку. Только что печальный Аморим расцвел, только что уверенный в себе Гвардиола стал мрачнее манчестерских туч. Его команда, допустив очередной срыв, застыла на пятой позиции, а до лидера — «Ливерпуля» — девять очков, притом что у ливерпульцев есть матч в запасе. Какая уж тут драка за титул.

Алексей Доспехов