Фармацевтика
1. Георгий Побелянский, генеральный директор АО «Вертекс»;
Георгий Побелянский
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Александр Семенов, президент и совладелец АО «Активный компонент»
Александр Семенов
Фото: АО "Активный компонент"
2. Петр Родионов, соучредитель и генеральный директор ООО «Герофарм»
3. Дмитрий Борисов, генеральный директор ООО «НТФФ "Полисан"»
В голосовании также участвовали
Олег Жеребцов, председатель совета директоров ООО «Гротекс» и глава ГК Solopharm
Михаил Квасников, генеральный директор АО «Фармасинтез-Норд»
Ренат Ниазбаев, генеральный директор ООО «Балтфарма» (резидент ОЭЗ, с августа 2024 года входит в структуру «Р-Фарм»)
Елена Новикова, генеральный директор ООО «Фармакор Продакшн»
Наталья Паргачевская, генеральный директор ООО «Новартис Нева» с апреля 2024 года
Дмитрий Сивокоз, генеральный директор Biocad
Александр Хромов, генеральный директор АО «МБНПК "Цитомед"»
Ислам Чилаев, директор ООО «Самсон-Мед»
Елена Чуглина, генеральный директор НАО «Северная звезда»
Алексей Шафранов, генеральный директор ПАО «Фармсинтез» с августа 2024 года (ранее — Ефим Прилежаев)