Фармацевтика

1. Георгий Побелянский, генеральный директор АО «Вертекс»;

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Георгий Побелянский

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Александр Семенов, президент и совладелец АО «Активный компонент»

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Фото: АО "Активный компонент" Александр Семенов

Фото: АО "Активный компонент"

2. Петр Родионов, соучредитель и генеральный директор ООО «Герофарм»

3. Дмитрий Борисов, генеральный директор ООО «НТФФ "Полисан"»

В голосовании также участвовали

Олег Жеребцов, председатель совета директоров ООО «Гротекс» и глава ГК Solopharm

Михаил Квасников, генеральный директор АО «Фармасинтез-Норд»

Ренат Ниазбаев, генеральный директор ООО «Балтфарма» (резидент ОЭЗ, с августа 2024 года входит в структуру «Р-Фарм»)

Елена Новикова, генеральный директор ООО «Фармакор Продакшн»

Наталья Паргачевская, генеральный директор ООО «Новартис Нева» с апреля 2024 года

Дмитрий Сивокоз, генеральный директор Biocad

Александр Хромов, генеральный директор АО «МБНПК "Цитомед"»

Ислам Чилаев, директор ООО «Самсон-Мед»

Елена Чуглина, генеральный директор НАО «Северная звезда»

Алексей Шафранов, генеральный директор ПАО «Фармсинтез» с августа 2024 года (ранее — Ефим Прилежаев)