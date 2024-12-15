Кадыров призвал закрыть «развращающие людей» салоны красоты

Глава Чечни Рамзан Кадыров счел, что в регионе необходимо закрыть салоны красоты, которые неподобающим образом рекламируют свои услуги. По его мнению, нужно также прекратить работу салонов с нарушениями, после процедур в которых у клиентов возникают проблемы со здоровьем.

«В салонах делают уколы, потом возникают проблемы и люди попадают в больницы. Закидывают фотографии (на страницы своих социальных сетей — "Ъ"), где демонстрируют части тела, которые нельзя показывать. Салоны, которые развращают людей, нужно закрыть обязательно»,— сказал на чеченском господин Кадыров на видео, опубликованном в его Telegram-канале (перевод по ТАСС).

Также глава Чечни рассказал, что в Грозном открылась первая аптека, где предусмотрено раздельное обслуживание для мужчин и женщин. В ближайшее время в городе планируется открыть 15 таких же аптек.

В ноябре появилась информация, что в Чечне стало обязательным ношение хиджаба. Позже пресс-служба Духовного управления мусульман республики назвала эти сообщения фейковыми. Рамзан Кадыров ранее рассказывал, что все женщины в его семье носят хиджаб по собственному выбору. При этом он отмечал, что знает многих женщин «и без платков», которые являются «эталоном скромности и порядочности».