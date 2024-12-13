«Ночные снайперы», «Парфюмер» и «Две Бабы Яги»

На предстоящей неделе в Уфе выступят «Ночные Снайперы», CAGMO представит панк-сказку «Король и Шут» с сопровождением симфонического оркестра. В театрах покажут «Садко», «Парфюмера» и пьесу «Две Бабы Яги». В кинотеатрах можно будет посмотреть «Возвращение Одиссея», мелодраму «Мой сосед — монстр» и семейный фильм «Мое собачье дело».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Арбенина

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Диана Арбенина

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

Концерты

15 декабря в Уфе в рамках осеннего тура выступят «Ночные Снайперы». Музыканты исполнят «Катастрофически», «31 весну», «Рубеж», «Столицу», «Актрису» и «Юго2» и другие песни. По словам Дианы Арбениной, «это будет большая рок-н-ролльная история и настоящий праздник». Концерт пройдет в «Уфа-Арене».

16 декабря в ГКЗ «Башкортостан» состоится концерт симфонической музыки. Дирижер — Дмитрий Юровский. А 14 и 15 декабря можно будет попасть на открытые репетиции VI Зимнего Фестиваля. Дирижер — Дмитрий Крюков. Вход свободный по предварительной записи.

17 декабря в конгресс-холле «Торатау» выступит CAGMO с программой, в которой в исполнении струнного оркестра и хора можно услышать баллады панк-рок группы «Король и Шут». Оркестровое звучание композиций позволит окунуться в атмосферу «страшных сказок» и лирических баллад, обещают организаторы. В программу концерта входят «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и другие хиты.

18 декабря этот же коллектив в филармонии им. Ахметова представит программу по мотивам творчества итальянского композитора Людовико Эйнауди — «Саундтреки Эйнауди при свечах». Билетов почти не осталось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аскар Абдразаков

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Аскар Абдразаков

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Спектакли

В Башкирском театре оперы и балета 15 декабря представят оперу-былину в трех действиях «Садко». Это одно из самых известных произведений Николая Римского-Корсакова, в котором передается вольный дух старинных былинных сказов, ярко и живописно рисуются картины народной жизни и быта древнего Новгорода и образы фантастического подводного царства. В основе сюжета – былины о легендарном новгородском гусляре Садко, который благодаря музыкальному дару стал богатым купцом. Режиссер-постановщик — Аскар Абдразаков.

14 декабря во Дворце молодежи можно будет посмотреть спектакль «Парфюмер» (Антреприза Людмилы Никитиной «Театр тут»). Это история жизни убийцы Жана-Батиста Гренуя. Из всеми отверженного уродца он превращается в могущественного и изобретательного парфюмера, способного создать запах любви. Для достижения цели он убивает прекрасных девушек.

The Театр 15 декабря представит постановку «Моя собака бросила пить в четверг» — по словам авторов, «это одна из самых потрясающих историй, которые вы увидите на расстоянии вытянутой руки«. Спектакль о том, что мы все когда-то были маленькими и очень сильно нуждались в любви наших родителей, о том, насколько сильными мы можем быть в критических ситуациях.

В Молодежном театре 17–19, 23 и 24 декабря — детская пьеса «Две Бабы Яги». История, написанная Романом Сефом и Татьяной Карелиной, переворачивает наше представление о классических сказочных героях. Бабы-Яги в ней две, а у каждой из трех голов Змея Горыныча собственную жизненную позицию. Кощей Бессмертный, он же — Кеша, бесконечно обаятельный. Спектакль полон чудес и волшебства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Жюльет Бинош

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Актриса Жюльет Бинош

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кино

В кинотеатрах продолжается прокат фильма «Приключения Паддингтона 3». В ролях: Оливия Колман, Антонио Бандерас, Эмили Мортимер, Бен Уишоу, Имелда Стонтон, Джим Бродбент и другие.

На этой неделе в кинозалах также покажут драму «Возвращение Одиссея». Это вольная экранизация классической поэмы Гомера. Спустя 20 лет странствий Одиссея выбрасывает на берег Итаки. Царь наконец возвращается домой, но с тех пор как он ушел сражаться в Троянской войне, в его государстве многое изменилось. Любимая жена Пенелопа стала пленницей в собственном доме, и многочисленные женихи вынуждают ее выбрать нового мужа, который станет царем. В ролях: Рэйф Файнс, Жюльет Бинош, Чарли Пламмер, Марван Кензари, Том Рис Харрис и другие.

«Мой сосед — монстр» — скорее романтический, чем страшный фильм ужасов. Молодая актриса Лора переживает расставание с любимым человеком и теряет работу мечты. В этот момент она обнаруживает в своем шкафу страшного, но при этом обаятельного монстра. Незваный сосед предлагает сделку: он исчезнет из квартиры, если через две недели Лора станет счастливой. В ролях: Мелисса Баррера, Томми Дьюи, Эдмунд Донован, Мэган Фэйхи, Кайла Фостер и другие.

«Мое собачье дело» — семейный фильм о том, как дедушка с внуком 31 декабря подбирают пса. После того как мальчика забирают родители, деду становится плохо. Пес отправляется на другой конец города, чтобы спасти хозяина. В ролях: Максим Лагашкин, Ирина Пегова, Анатолий Васильев, Юлия Сулес, Андрей Андреев и другие.