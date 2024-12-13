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Обезьяний питомник в Сочи приостановил экскурсии

Курчатовский комплекс медицинской приматологии приостановил проведение экскурсий на своей территории. Соответствующее объявление размещено на сайте питомника.

Фото: Андрей Афанасьев

Фото: Андрей Афанасьев

«Доступ посторонних лиц на территорию комплекса запрещен, организованные экскурсии в настоящее время не проводятся, но мы работаем над этим вопросом»,— говорится в сообщении.

На запрос «Ъ-Сочи» с просьбой разъяснить ситуацию в пресс-службе НИЦ «Курчатовский институт» не ответили.

Имеющий доступ на территорию комплекса источник сообщил, что теперь это научный центр, в котором создаются дополнительные лаборатории. Поэтому для посторонних вход закрыт.

Источник «Ъ-Сочи» рассказал, что в середине 2023 года обезьянник был выкуплен «другим университетом». Вместе с тем питомник стал принадлежать Курчатовскому институту. После этого место полностью закрыли для туристов.

В 2022 году «Ъ-Кубань» писал, что научно-исследовательский институт (НИИ) медицинской приматологии объединят с образовательным центром «Сириус». В 2023 году НИИ медицинской приматологии был реорганизован в Курчатовский комплекс медицинской приматологии в составе НИЦ «Курчатовский институт».

Андрей Куценко

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