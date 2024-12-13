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Гостиницу в центре Ярославля продают за 0,5 млрд рублей

Министерство имущественных отношений Ярославской области выставило на продажу 100% уставного капитала АО «Яротель Центр», главным активом которого является гостиница Yarhotel Centre 3* (бывший «Медвежий угол») на улице Свердлова. Об этом сообщается на сайте Российского аукционного дома.

Yarhotel Centre 3*

Yarhotel Centre 3*

Фото: Российский аукционный дом

Yarhotel Centre 3*

Фото: Российский аукционный дом

Начальная цена лота составляет 543,5 млн руб. Заявки на участие принимаются до 9 января 2025 года, торги пройдут 14 января в формате открытого английского аукциона на федеральной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online. Отель действует и имеет категорию «три звезды».

«Yarhotel Centre 3* расположен в буферной зоне исторического центра Ярославля, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в пешеходной доступности от него находятся практически все основные достопримечательности города»,— говорится в объявлении аукционного дома.

В прогнозный план приватизации акции «Яротеля» внесли в июле 2024 года, а в декабре перенесли в план на 2024-2026 годы. 10 декабря объявление о продаже появилось на сайте аукционного дома.

Антон Голицын

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