Гиганты сыграют на выбивание

Перед финишным, январским отрезком общего этапа Лиги чемпионов главная ее интрига связана с судьбой двух футбольных гигантов, встречающихся в следующем, предпоследнем туре друг с другом в матче, похожем на решающий. ПСЖ по-прежнему не входит в «зону play-off», а «Манчестер Сити», который продолжил череду осечек, уступив в гостях — 0:2 — «Ювентусу», входит, но на самом деле тоже повис на довольно тонком волоске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола

Фото: Claudia Greco, Reuters Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола

Фото: Claudia Greco, Reuters

После пятого тура той стадии Лиги чемпионов, которая сейчас, после введения нового формата, уничтожившего разбивку на группы, называется «фазой Лиги», все, кого профессия заставляет выискивать в ней самое интересное, разумеется, занялись любимым в последнее время делом — препарировать под микроскопом происходящее с «Манчестер Сити». Хотя нет, микроскоп тут вовсе не нужен — симптомы кризиса может разглядеть и страдающий близорукостью высокой степени: слишком выпуклые и заметные. Да и, строго говоря, изучать их уже лень — разжеваны и пережеваны многократно. Лучше просто посмаковать разные удивительные детали, описывающие состояние тонущего великана.

Поражение от «Ювентуса» — седьмое для «Манчестер Сити» на этом кошмарном отрезке, начавшемся в середине осени, когда все у него посыпалось. При одной-единственной победе.

Он одержал ее, когда неделю назад разгромил в чемпионате «Ноттингем», и многим казалось, что тот разгром — сигнал о выходе из кризиса. Но дальше были не очень-то почетная, учитывая качество игры, ничья с «Кристал Пэлас» и вот теперь — итальянский проигрыш с обычным для нынешнего «Манчестер Сити» набором проблем: Эрлинг Холанн запарывает моменты и бежит куда-то не туда, полузащита без травмированного Родри потеряла мобильность и цепкость, защита не без греха. Так что нет ничего странного, что, как и во встрече с «Кристал Пэлас», манчестерцы пропустили два гола.

А в общей сложности их, пропущенных голов, если отсчитывать с ноября, уже 21. Поразительно, но чаще за прошедшие полтора месяца не поражали ворота ни одного из клубов «большой европейской пятерки», хотя среди них куча таких, которые все целиком стоят гораздо меньше, чем манчестерская оборона. Следом за «Манчестер Сити», с 19-ю, идет «Хайденхайм». Он третий в чемпионате Германии, но — если считать с конца таблицы.

А в отдельно взятой Лиге чемпионов с крепостью тылов все совсем скверно. В трех минувших турах манчестерцам забили девять раз. Причем вклад «Фейенорда» и «Спортинга» в этот показатель даже солиднее, чем у «Ювентуса», числящегося, пусть с некоторыми оговорками, в отличие от голландской и португальской команды, в европейской элите,— три и четыре мяча.

А полюбовавшись этой статистикой, нужно внимательно смотреть на таблицу регулярного первенства Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» в ней 22-й из 36 участников — притом что вообще-то, если бы кто-то перед стартом турнира вдруг предположил, что у него возникнут сложности с попаданием в топ-восьмерку, от прогноза отдавало бы бессмысленным фрондерством. Ну как они могут возникнуть у такого клуба?!

Восьмерка — это в новом формате прямой пропуск в первый раунд play-off, в 1/8 финала.

Еще для 16 клубов, финишировавших за ней, придуман раунд дополнительный, который вряд ли кому-то представляется испытанием полезным. Так вот, восьмерка перед январским финишем — в пяти очках от «Манчестер Сити», то есть формально в пределах досягаемости, но в действительности вне ее, потому что для того, чтобы туда просочиться, мало набрать шесть баллов в двух матчах —- требуется еще благоприятное сочетание результатов во встречах конкурентов. Настолько благоприятное, что лучше вообще не оценивать ее вероятность. Ее-то без микроскопа не разглядеть.

Зато вероятность вылета «Манчестер Сити» в принципе из play-off оценивать можно, хотя кто бы мог подумать, что такие вычисления в декабре будут актуальны? И никуда не денешься от напоминания о том, с кем манчестерцы играют в ближайшем туре, 22 января. А играют они с ПСЖ, положение которого, несмотря на выигрыш — 3:0 — у «Зальцбурга», еще чуточку тяжелее, чем у английского фаворита. Французский как раз сразу за пределами «зоны play-off», на 25-м месте.

Хотя у кого положение тяжелее — вопрос на самом деле дискуссионный. Отстает ПСЖ от «Манчестер Сити» всего на одно очко, а принимает его на своем поле. Похоже на матч кубковой стадии, фактически на выбывание.

Алексей Доспехов