«Наличие больших языковых моделей важно для развития суверенного ИИ»

Во всем мире ведутся жаркие споры относительно этичности и безопасности искусственного интеллекта, однако многие опасаются, что отставание в этой гонке несет риски для технологического развития. О том, как будет развиваться технология в ближайшие годы и как уже внедряется на российском рынке, «Ъ-Review» рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

— Развитие ИИ во всем мире — одна из наиболее обсуждаемых тем. Какое место Россия занимает в гонке за передовые позиции на этом рынке?

— В мире немного разработчиков больших моделей прямо с нуля. Думаю, что один из признаков национального суверенитета — существование одной или несколько суверенных больших языковых моделей генеративного ИИ. И наличие у нас таких разработчиков — это уникальная технологическая возможность для нашей страны. Обеспечение технологического суверенитета может быть достигнуто за счет того, что мы учитываем нашу многогранную национальную специфику, национальные культурные особенности, культурный код. Никто из зарубежных разработчиков, как правило, не занимается целенаправленным обучением ИИ этим особенностям.

Мы стремимся к тому, чтобы российские нейросети и GigaChat могли общаться максимально привычным способом, знали все нюансы страны, в которой мы живем, и понимали нашу русскую душу как никто другой. Ведь любая разработка искусственного интеллекта направлена в первую очередь на помощь людям — а как им помочь, не поняв их? Поэтому наличие больших языковых моделей, которые сразу же обучаются с учетом нашей национальной специфики, является неотъемлемым фактором для развития суверенного ИИ.

— Сбербанк активно продвигает зеленые технологии — как вы оцениваете влияние ИИ на потенциал их развития?

— Сегодня потенциал применения цифровых решений для достижения целей устойчивого развития огромен. Ведь достижение целей устойчивого развития для людей означает повышение качества жизни нынешних и будущих поколений. И мы, безусловно, ставим перед собой большую задачу в создании благополучного будущего для нас и наших детей.

Поэтому активное внедрение цифровых технологий будет способствовать сокращению глобальных выбросов в трех самых энергоемких отраслях — энергетике, производстве материалов и транспорте — до 20% к 2050 году (по оценке Всемирного экономического форума). Причем за счет ускорения внедрения цифровых технологий эти отрасли могут сократить выбросы на 4–10% уже к 2030 году. Это серьезный вклад в самом обозримом будущем.

Сегодня ИИ-решения активно применяются практически во всех сферах, связанных с устойчивым развитием.

По оценкам международных экспертов, ИИ сможет помочь в решении 80% задач для достижения целей устойчивого развития, которые направлены на достижение благополучия и здоровья, получение качественного образования, предоставление достойной работы, повышение экономического роста, обеспечение доступа к чистой воде и ликвидацию голода.

Уже сегодня можно выделить направления, в которых повсеместно внедряются зеленые цифровые решения: чистая энергетика, агротех, умные города, управление водными ресурсами, зеленые дата-центры, дистанционное зондирование земли, циркулярная экономика, снижение углеродного следа. Все это будет способствовать более быстрому достижению плана по созданию лучшего и более устойчивого будущего для всех людей.

Если говорить про нас, то мы выступаем как единое окно для российского бизнеса в области решения задач устойчивого развития. Цели носят комплексный и неделимый характер и обеспечивают сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития — экономического, социального и экологического.

Все это проявляется в заботе о людях: развитие экономики должно происходить так, чтобы люди могли жить, работать, не причиняя вреда природе. Маленькие шаги, которые мы делаем каждый день, могут сыграть большую роль. Если рационально использовать то, что нам дает планета, проявлять заботу об окружающей среде, можно сохранить ее здоровой для будущих поколений.

Мы предоставляем финансирование, ESG-консультации, страхование и зеленые технологии. В частности, мы провели картирование рынка зеленых технологий по 12 ключевым направлениям, среди которых решения в области новой энергетики и энергоносителей, рециклинга, электротранспорта, агротехнологий, разработки новых материалов и др. Особенный акцент сделан на разработки и проекты партнеров из стран БРИКС, так как мы верим, что в рамках партнерских программ сможем достичь поставленных целей в области устойчивого развития намного быстрее.

Мы также приняли активное участие в подготовке сборника кейсов «Искусственный интеллект для устойчивого развития» — это совместный проект Альянса в сфере ИИ и Национального ESG-альянса. Альянсу в сфере ИИ в этом году исполняется пять лет, и за это время он стал ключевым открытым объединением, формирующим национальную повестку в области AI-технологий.

Новые участники альянса, которые постоянно присоединяются к объединению, дополняют ландшафт отраслевых проектов, исходя из сегодняшних потребностей и запросов человека, в финансовой отрасли, кибербезопасности, строительстве, транспорте и телекоммуникациях.

— Сотрудничество в области искусственного интеллекта с другими странами строится на двусторонней основе или в рамках БРИКС существует некая структура, продвигающая и регулирующая эту технологию?

— При участии российского Альянса в сфере ИИ, а также отраслевых ассоциаций еще из целого ряда стран мира на конференции AIJ в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина был создан Международный альянс искусственного интеллекта (AI Alliance Network).

Международный альянс ставит перед собой цель ускорить разработку и внедрение AI-технологий благодаря совместному развитию компетенций, научного сотрудничества, образования, этики и регулирования в области AI, обмену накопленным опытом и лучшими практиками. К нему уже присоединились 18 ассоциаций, в том числе из Азербайджана, Беларуси, Бразилии, Индии, Индонезии, Ирана, Китая, Кубы, Марокко, России, Сербии, Туниса, Чили, Эфиопии и ЮАР.

Новое AI-сообщество предоставит национальным разработчикам и бизнесу дополнительные возможности для работы на внешних рынках стран-участниц и расширит потенциал внедрения технологий в разных индустриях.

Создание международного AI-альянса — событие исторической важности. К развитию технологий искусственного интеллекта приковано внимание экспертов со всего мира. Сотрудничество между заинтересованными странами поможет ускорить разработку и внедрение AI-решений, повысить их качество и быстрее договариваться о совместных действиях, в том числе выработать общие принципы регулирования и этики искусственного интеллекта.

— Какие наработки в области ИИ вы продаете другим участникам рынка, кто ваши клиенты?

— Мы всегда действуем в интересах наших клиентов, заботясь о них и их близких, поэтому открыли доступ к линейке моделей GigaChat (Lite, Pro и Max). Наши клиенты могут использовать эти модели для развития своего бизнеса и делать это через облачное API, развернуть их у себя on-premise или работать с ними в частном облаке.

Сегодня уже более 9 тыс. клиентов, включая крупные и государственные компании, используют GigaChat API для решения своих бизнес-задач и создания новых возможностей для развития.

Помимо стандартных API-интерфейсов мы реализовали более 50 индивидуальных проектов, где решения были адаптированы специально под конкретные потребности наших клиентов. Мы стараемся услышать каждого и подобрать оптимальное решение.

Приведу в пример чат-бот на базе ИИ, который самостоятельно обрабатывает до 85% клиентских запросов, использует технологию синтеза и распознавания речи для автоматизации телефонии и голосовых интерфейсов, что значительно сокращает количество рутинных задач для людей. Еще один пример — медицинский ИИ-ассистент, который помогает справиться как с психологической поддержкой человека, так и с общемедицинскими вопросами.

— Еще год назад все обсуждали прорывы ChatGPT и отличия одной версии от другой. Теперь на рынке множество моделей, многие из них не сильно отличаются друг от друга. Что это дает человеку? Нужно ли ему столько моделей или такое разнообразие ведет лишь к распылению ресурсов как инвесторов, так и разработчиков?

— Для начала важно разделить мировой и российский рынки. На мировом рынке действительно представлено много моделей, но лидеров можно пересчитать по пальцам — это семейства моделей от OpenAI, Google, Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.— «Ъ-Review») и xAI — новой компании Илона Маска.

Конечно, это создает конкуренцию, главный плюс которой — то, что развитие происходит с высокой скоростью. Когда нет монополиста, то он и не может замедлить выпуск новых моделей, ведь если все пользуются только его моделями, то нет смысла выпускать что-то сильно лучше и удобнее для людей и бизнеса.

Если говорить о российском рынке, то сегодня у нас присутствует два крупных игрока — мы и «Яндекс», и нам очень повезло, что у нас в стране есть эта конкуренция: в большинстве стран нет и одного семейства своих моделей. Ведь самое важное в конкуренции — это то, что люди могут пользоваться прогрессом, самыми передовыми технологиями, активно внедряя их в свою повседневную жизнь. И конечно, для бизнеса прогресс является ключом к успеху и активному развитию.

— Как вы видите главный фокус в развитии ИИ? Какую задачу компании-разработчики должны решить в первую очередь?

— На сегодняшний день это переход от генерации текстов, картинок и видео к совершению полезных действий, приобретение и развитие ИИ-агентов. Мы видим, что тренд идет в сторону Practical AGI, то есть генеративного ИИ общего назначения, который может приносить реальную пользу в решении практических задач для каждого человека.

Наше недавнее исследование с Rambler & Co. показывает, что искусственный интеллект как помощника в работе воспринимают 58% россиян, при этом 41% уже используют AI-инструменты в своей работе или планируют пройти такое обучение.

Отдельным важным фокусом также является повышение вычислительной эффективности фундаментальных моделей. Они сейчас потребляют огромные ресурсы как при обучении, так и при использовании, и это является одним из главных барьеров и для прогресса в области функциональности, и для массового внедрения технологии.

— Ожидания обычных пользователей не всегда оправдываются. Например, если человек не понимает, как правильно составлять запросы, то быстро разочаровывается в технологии. Когда ИИ станет интуитивно понятным и доступным людям без дополнительных навыков?

— Это действительно одна из важных задач — сделать взаимодействие человека с ИИ простым и понятным. Сейчас большими языковыми моделями активно пользуются даже дети, и я думаю, что уже в следующем году почти не нужно будет понимать, как правильно общаться с нейросетями, настолько все будет интуитивно понятно. Сети научатся задавать уточняющие вопросы, подстраиваться под человека, понимать его национальные и культурные особенности. Никаких технических преград тут нет, это всего лишь вопрос времени, и времени небольшого.

— Какие ключевые тренды развития технологий ИИ вы видите на отечественном рынке?

— Мы видим основной тренд в России и мире по созданию ИИ-помощников для людей. Их можно использовать как для работы, так и в повседневной жизни.

Мы активно применяем промт-инжиниринг для создания и внедрения таких ИИ-помощников. В индивидуальном порядке разрабатываем их под запросы наших клиентов, сотрудников и партнеров.

Например, у нас уже используются ИИ-помощники для менеджеров, программистов, юристов, сотрудников финансового блока, также мы создаем помощников для врачей, ученых и инженеров. Безусловно, подобные помощники никогда не заменят человека, такой задачи и не стоит, но получить второе мнение врача или сократить количество рутинных задач, освободив тем самым больше времени для семьи и детей,— отличное решение.

— Как Сбербанк планирует внедрять технологии ИИ в работу государственного сектора?

— По части внедрения ИИ в госсекторе мы совместно с руководителями регионов проводим масштабную программу ИИ-трансформации, в рамках которой наши AI-решения используют уже более 85% регионов России.

Сегодня 76 регионов России применяют AI-решения в самых разнообразных отраслях: от государственного сектора до медицины, сельского хозяйства и образования. За 2024 год появилось более 200 новых региональных проектов на основе искусственного интеллекта, и это только начало.

Благодаря слаженной совместной работе мы в 2024 году видим двукратное увеличение спроса на ИИ-сервисы со стороны российских регионов: это и медицинские диагностические сервисы с применением компьютерного зрения, и сервисы для мониторинга благоустройства и управления городом.

Приведу в пример полезный проект в сфере медицины — раннее выявление онкозаболеваний на основе информации электронной медкарты, который реализуется правительством Сахалинской области, Sber AI Lab и SberMedAI. ИИ-модель анализирует записи в медицинской карте и определяет на их основе уровень риска развития злокачественных новообразований. Внедрение такого проекта позволит сохранить как можно большее количество человеческих жизней.

— На международной конференции AI Journey 11 декабря 2024 года прошла презентация первых в России учебников по искусственному интеллекту для 5–9-х классов общеобразовательных школ. Их совместно разработали и выпустили ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» и издательство «Просвещение».

— Да, действительно. Внедрение ИИ в образование является одной из приоритетных задач для нас. Этот проект реализован при участии более 30 ведущих экспертов-практиков компаний, входящих в Альянс в сфере ИИ: «Сбера», «Яндекса», MTS AI, «Газпром нефти», Т-Банка и др. Новые учебники сейчас проходят экспертизу в Министерстве просвещения РФ и планируются к внедрению в школах по всей стране с 2025/26 учебного года.

Учебники позволят нашим детям из 5–9-х классов лучше и быстрее понять принципы работы искусственного интеллекта, научиться решать с его помощью практические задачи и больше узнать про сферы применения искусственного интеллекта, в том числе на примерах компаний—участников альянса.

Учебник будет доступен как в печатной, так и в электронной форме и снабжен цифровым дополнением, которое поможет ребятам быстрее сформировать практические навыки работы с российскими нейросетями. Ведь наши с вами сегодняшние школьники — будущие разработчики искусственного интеллекта. И наша с вами задача — помочь им в создании счастливого будущего.

Интервью взял Максим Буйлов