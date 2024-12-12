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В центре Сочи построят гостиничный комплекс за 20 млрд рублей

Агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края провело совещание с участием представителей администрации Сочи, архитектуры края и министерства курортов. Обсуждалось строительство нового гостиничного комплекса за 20 млрд руб. в центре Сочи, сообщило Агентство в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Центральном районе курорта планируют построить современный гостиничный комплекс с объемом инвестиций 20 млрд руб. Предполагается, что реализация проект создаст 600 новых рабочих мест. Завершение строительства запланировано на 2030 год. Возведение началось в 2024 году.

«Экспресс-анализ земельного участка выявил несколько проблемных точек, которые могут повлиять на реализацию проекта. На совещании были предложены конкретные пути их решения, чтобы минимизировать риски и обеспечить успешный старт строительства», – рассказали в Агентстве.

Проект, отмечается в публикации, должен стать важным шагом в укреплении позиций Сочи как одного из ведущих курортов страны. В Агентстве выразили уверенность в том, что запуск комплекса откроет новые перспективы для развития края.

Вячеслав Рыжков

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