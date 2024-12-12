В северном округе Прикамья, где были перебои с теплом, меняется глава

Глава Красновишерского округа Евгений Верещагин не будет участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы, сообщил «Ъ-Прикамье» источник в краевой власти. Господин Верещагин покидает пост по собственной инициативе. Его преемника собеседник «Ъ-Прикамье» не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Верещагин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Евгений Верещагин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, конкурс на должность главы будет проведен 18 декабря — тогда состоится заседание местной думы. Документы от желающих участвовать в конкурсе принимались с 7 ноября по 9 декабря 2024 года. По данным источника «Ъ-Прикамье» в Красновишерске, на 99,9% главой округа станет Анна Мельчарик, бывший судья, зампрокурора Соликамского округа. По его сведениям, эта кандидатура якобы согласована в краевой власти. Собеседник в правительстве не смог подтвердить эту информацию.

Евгений Верещагин родился в 1970 году, имеет высшее образование, окончил в 1993 году Пермский государственный технический университет. Впервые возглавил Красновишерский район на выборах в 2014 году, победив кандидата-коммуниста. До этого господин Верещагин возглавлял местное земсобрание. В 2019 году был утвержден главой уже Красновишерского округа. Срок его полномочий заканчивается 23 декабря 2024 года.

Напомним, в начале зимы в Красновишерске произошел ряд коммунальных ЧП, связанных с перебоями в теплоснабжении. Краевым властям пришлось даже прислать в город на помощь министра ЖКХ Артема Балахнина.