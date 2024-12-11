Депутат Гусев: Ozon и Wildberries уберут из продажи аромаингаляторы для носа

Крупные маркетплейсы Ozon и Wildberries пообещали в течение 11 декабря 2024 года убрать из продажи аромаингаляторы для носа. Один из авторов инициативы — депутат Госдумы от Краснодарского края, замруководителя фракции «Справедливая Россия За — правду» Дмитрий Гусев. Об этом он сообщил в ходе межрегиональной конференции изданий «Ведомости Юг» и «Ведомости Северо-Запад» «Социальные и экономические аспекты развития цифровых платформ в России», прошедшей в Ростове

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Депутат отметил, что за последнее время аромаингаляторы, предназначенные для устранения насморка, стали популярны среди детей и подростков. Однако они используют такие товары в качестве вейпов и получают от этого «кайф». Как пояснил господин Гусев, ссылаясь на экспертов, в ингаляторах, которые продаются на маркетплейсах, могут присутствовать «скрытые наркотики».

«Я обратился в Роспотребнадзор и попросил рассмотреть, что находится внутри этих аромаингаляторов. Одновременно направил просьбу ко всем маркетплейсам и Ассоциации компаний интернетторговли убрать из продажи данные товары с цифровых прилавков как минимум до получения итогов проверки», — сказал Дмитрий Гусев.

По его словам, Ozon и Wildberries на эту просьбу уже откликнулись и пообещали 11 декабря убрать из продажи такую продукцию. «Я думаю за ними последуют и другие компании, а также площадки электронной торговли», — подчеркнул депутат.

Анастасия Казуков