В открытие производство газобетонных блоков в Башкирии инвестируют 2 млрд рублей

ООО «Комбинат строительных материалов Уфа» намерено инвестировать в строительство завода по производству газобетонных блоков 2 млрд руб., сообщает пресс-служба Корпорации развития Башкирии. Компания стала резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга».

В ОЭЗ новый резидент планирует организовать современное производство мощностью до 450 тыс. куб. м продукции в год, изделия будут востребованы в обрабатывающей отрасли, отметил генеральный директор корпорации Наиль Габбасов. По его словам, специалисты корпорации подобрали подходящую площадку на территории ОЭЗ для размещения производства, разработали финансовую модель и паспорт проекта. Завод планируют запустить в 2026 году.

ООО «Комбинат строительных материалов. Уфа», по данным Rusprofile.ru, зарегистрировано в июле 2006 года. Компания занимается производством изделий из бетона. В 2023 году выручка составила 320,4 млн руб., чистая прибыль — 3,2 млн руб.

Майя Иванова