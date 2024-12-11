В «Урал Опера Балет» раскупили почти все билеты на «Рождественский концерт»

В Екатеринбургском театре оперы и балета («Урал Опера Балет») почти не осталось билетов на «Рождественские концерты», показ которых начнется в четверг, 12 декабря, и продолжится до 6 января. Как рассказала на генеральной репетиции концерта режиссер-постановщик театра Надежда Столбова, в этом году в программу вошли произведения, ранее не звучавшие в «Урал Опера Балет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Показы "Рождественского концерта" в "Урал Опера Балет" пройдут с 12 декабря по 6 января Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Показы "Рождественского концерта" в "Урал Опера Балет" пройдут с 12 декабря по 6 января Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Показы "Рождественского концерта" в "Урал Опера Балет" пройдут с 12 декабря по 6 января Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 3 Показы "Рождественского концерта" в "Урал Опера Балет" пройдут с 12 декабря по 6 января Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Показы "Рождественского концерта" в "Урал Опера Балет" пройдут с 12 декабря по 6 января Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Показы "Рождественского концерта" в "Урал Опера Балет" пройдут с 12 декабря по 6 января Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

По словам госпожи Столбовой, первая часть юбилейного «Рождественского концерта» будет посвящена театральному закулисью, вторая — самому концерту. «В этом концерте есть номера, идею которых нам показалось интересным повторить из предыдущих концертов. Но в программе есть и новые сюжеты. Специально для концерта один из современных композиторов написал музыку для балетного трио, в этом номере еще поет солистка оперы. Также есть новая музыка, которая в нашем театре никогда не исполнялась, и музыка, которую ни разу не исполняли в России»,— отметила режиссер-постановщик. Она добавила, что в «Рождественском концерте» участвуют все цеха: балетная труппа, монтировочная команда, солисты оперы, детский и взрослый хор, а также концертмейстеры.

Согласно сайту театра, из всех вечеров показа «Рождественского концерта» по несколько билетов осталось на 12, 13, 17 и 26 декабря, а также на 6 января. Стоимость варьируется от 500 руб. до 10 тыс. руб.

Анастасия Таначева