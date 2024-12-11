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Коммерсантъ FM
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Глава Euroclear предупредила о рисках из-за конфискации российских активов

Депозитарий Euroclear, где хранится больше всего российских замороженных средств, не должен нести ответственность в случае конфискации активов, считает глава компании Валери Урбен. Изъятие активов, по мнению госпожи Урбен, может привести к появлению неевропейского конкурента Euroclear.

Валери Урбен

Валери Урбен

Фото: Euroclear

Валери Урбен

Фото: Euroclear

«Мы не можем оказаться в ситуации, когда активы были изъяты, но через пару лет Россия придет, постучит в дверь и скажет: "Я хочу вернуть свои ценные бумаги", в то время, когда активы уже исчезли»,— сказала госпожа Урбен сказала Bloomberg

Конфискация российских активов создаст прецедент и поставит под вопрос доверие к финансовой системе, считает глава Euroclear. По ее словам, когда тема только начала обсуждаться, некоторые клиенты, в том числе из Китая, выразили обеспокоенность.

Валери Урбен считает, что вопросы могут возникать не только у Пекина. «Это может быть любой из центральных банков, который увидит, что внезапно активы центрального банка не получают выгоды от правовой базы, которая использовалась десятилетиями»,— сказала госпожа Урбен.

По мнению главы Euroclear, вопрос о конфискации активов может поднять новая администрация Дональда Трампа. Однако пока она не видела «нового толчка» по этой теме.

Страны Запада после ввода российских войск на Украину заморозили около $300 млрд. В июле 2024 года страны G7 договорились выделять Украине кредит под залог доходов от российских замороженных активов.

О ситуации вокруг Украины — в материале «Ъ» «Язык от Киева уведет».

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Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР &lt;BR>На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР&lt;br> На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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