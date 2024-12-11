Глава Euroclear предупредила о рисках из-за конфискации российских активов

Депозитарий Euroclear, где хранится больше всего российских замороженных средств, не должен нести ответственность в случае конфискации активов, считает глава компании Валери Урбен. Изъятие активов, по мнению госпожи Урбен, может привести к появлению неевропейского конкурента Euroclear.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валери Урбен

Фото: Euroclear Валери Урбен

Фото: Euroclear

«Мы не можем оказаться в ситуации, когда активы были изъяты, но через пару лет Россия придет, постучит в дверь и скажет: "Я хочу вернуть свои ценные бумаги", в то время, когда активы уже исчезли»,— сказала госпожа Урбен сказала Bloomberg

Конфискация российских активов создаст прецедент и поставит под вопрос доверие к финансовой системе, считает глава Euroclear. По ее словам, когда тема только начала обсуждаться, некоторые клиенты, в том числе из Китая, выразили обеспокоенность.

Валери Урбен считает, что вопросы могут возникать не только у Пекина. «Это может быть любой из центральных банков, который увидит, что внезапно активы центрального банка не получают выгоды от правовой базы, которая использовалась десятилетиями»,— сказала госпожа Урбен.

По мнению главы Euroclear, вопрос о конфискации активов может поднять новая администрация Дональда Трампа. Однако пока она не видела «нового толчка» по этой теме.

Страны Запада после ввода российских войск на Украину заморозили около $300 млрд. В июле 2024 года страны G7 договорились выделять Украине кредит под залог доходов от российских замороженных активов.

О ситуации вокруг Украины — в материале «Ъ» «Язык от Киева уведет».