Картаполов сообщил о контактах России с новыми властями Сирии

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что сотрудники российского посольства в Дамаске контактируют с новым сирийским руководством, которое постепенно формируется в Сирии. Москва уже пытается выстроить диалог, чтобы в перспективе решать сложные вопросы, добавил он. Сейчас проходит процесс передачи власти сирийского правительства оппозиционным силам, находящимся под руководством группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Все дипломатические работники находятся там, в Дамаске, и они сейчас занимаются выстраиванием контактов с новым сирийским руководством, которое до сих пор еще нет в том понимании, которому мы привыкли»,— рассказал Андрей Картаполов в видео, опубликованном в Telegram-канале «Вы слушали маяк».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что вопрос о российских военных базах в Хмеймиме и Тартусе необходимо обсуждать с теми, кто придет к власти в Сирии. Москва уже делает все, чтобы выйти на контакт с ответственными за обеспечение безопасности этих баз, заверили в Кремле, но российские военные также принимают необходимые меры предосторожности.

8 декабря СМИ писали, что отряды сирийской вооруженной оппозиции вошли в город Тартус и город Джебла возле авиабазы Хмеймим, приблизившись к российским военным. В тот же день премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что вопрос о российском военном присутствии будет решать новая власть. Башар Асад на фоне наступления антиправительственных сил в Дамаске покинул пост президента. Он получил политическое убежище в России.

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