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Коммерсантъ FM
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Картаполов сообщил о контактах России с новыми властями Сирии

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что сотрудники российского посольства в Дамаске контактируют с новым сирийским руководством, которое постепенно формируется в Сирии. Москва уже пытается выстроить диалог, чтобы в перспективе решать сложные вопросы, добавил он. Сейчас проходит процесс передачи власти сирийского правительства оппозиционным силам, находящимся под руководством группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ)

Андрей Картаполов

Андрей Картаполов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Андрей Картаполов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Все дипломатические работники находятся там, в Дамаске, и они сейчас занимаются выстраиванием контактов с новым сирийским руководством, которое до сих пор еще нет в том понимании, которому мы привыкли»,— рассказал Андрей Картаполов в видео, опубликованном в Telegram-канале «Вы слушали маяк».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что вопрос о российских военных базах в Хмеймиме и Тартусе необходимо обсуждать с теми, кто придет к власти в Сирии. Москва уже делает все, чтобы выйти на контакт с ответственными за обеспечение безопасности этих баз, заверили в Кремле, но российские военные также принимают необходимые меры предосторожности.

8 декабря СМИ писали, что отряды сирийской вооруженной оппозиции вошли в город Тартус и город Джебла возле авиабазы Хмеймим, приблизившись к российским военным. В тот же день премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что вопрос о российском военном присутствии будет решать новая власть. Башар Асад на фоне наступления антиправительственных сил в Дамаске покинул пост президента. Он получил политическое убежище в России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Смотрите в следующих Сириях».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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