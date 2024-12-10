ВСУ попытались атаковать беспилотниками военный аэродром в Саратовской области
Саратовская область подверглась атаке беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Целью удара, по его словам, был военный аэродром. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Роман Бусаргин
Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области
«Сегодня пресечена атака на военный аэродром, в результате которой ликвидированы БПЛА. На месте работают все необходимые экстренные службы»,— написал господин Бусаргин в Telegram-канале.
В Саратовской области опасность атаки БПЛА в последний раз объявлялась 11 ноября. Тогда об уничтожении беспилотников не сообщалось, но аэропорт некоторое время не работал. 8 ноября над регионом было сбито шесть БПЛА.
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