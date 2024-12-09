«В данных высказываниях все было выражено открыто»

В Верховном суде Башкирии вчера продолжилось рассмотрение жалобы медиаменеджера, издателя портала «Пруфы» и племянницы экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова Рауфы Рахимовой. В октябре Кировский райсуд Уфы оштрафовал ее на 30 тыс. руб., признав виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за двух публикаций во «ВКонтакте». Вчера в суде допросили лингвиста и психолога из АНО «Судебно-экспертное агентство», не выявивших в постах госпожи Рахимовой признаков правонарушения. Следующее судебное заседание назначено на 11 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следующее заседание суда по жалобе Рауфы Рахимовой состоится 11 декабря

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Следующее заседание суда по жалобе Рауфы Рахимовой состоится 11 декабря

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Верховном суде Башкирии под председательством Хакима Ахмеджанова состоялось очередное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы Рауфы Рахимовой.

Как сообщал «Ъ-Уфа», административный протокол в отношении госпожи Рахимовой за дискредитацию ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) был составлен в августе старшим инспектором отделения полиции №9 по Уфе по фамилии Бульчук. Поводом к разбирательствам послужили три поста, опубликованные Рауфой Рахимовой во «ВКонтакте»: один из них был написан летом 2021 года, два других — после начала СВО. В первой публикации госпожа Рахимова, ссылаясь на статью «Пруфов», посвященную гибели одного из башкирских добровольцев в ЛНР, призвала парней не участвовать в боевых действиях. В другом посте Рауфа Рахимова привела результаты опроса о поддержке СВО, проведенного в Telegram-канале «Большой хапок» (сейчас он называется «Однажды в Башкирии», 14 тыс. подписчиков). Около половины участников поддержали начало спецоперации на Украине. В третьем посте госпожа Рахимова выразила сожаление по поводу гибели бойцов на СВО. В итоге первый пост, опубликованный до начала спецоперации, был исключен Кировским райсудом Уфы из обвинительной части. За два других медиаменеджера оштрафовали на 30 тыс. руб.

Свою вину Рауфа Рахимова не признала. Административное дело она связала с критическими публикациями «Пруфов» в отношении республиканской власти. Также медиаменеджер утверждала, что с начала СВО она всячески помогала как российским бойцам на фронте, так и беженцам из Донбасса.

На прошедшем судебном процессе адвокаты госпожи Рахимовой Сергей Макаренко и Ильнур Салимьянов ходатайствовали об опросе двух специалистов из московской АНО «Судебно-экспертное агентство», не выявивших в постах их подзащитной признаков правонарушения. Посовещавшись на месте, Хаким Ахмеджанов удовлетворил ходатайство.

Первой была опрошена филолог Анна Тетерина. Отвечая на вопросы адвокатов, она пояснила, что все спорные публикации были ею изучены по отдельности. Так, по мнению специалиста, ни в одной из них вооруженные силы РФ не являются предметом речи. «Речь (там) идет о другом»,— уточнила она.

В первом тексте, по словам госпожи Тетериной, предметом речи стала гибель добровольцев, которые участвовали в боевых действиях на стороне ЛНР. Во втором тексте, продолжила специалист, акцент, в частности, сделан на отсутствии «достойной» работы в Башкирии, как фактор, способствующий в том числе участию в боевых действиях, а в последнем тексте приводится статистика.

Также, по мнению специалиста, Рауфа Рахимова не давала в своих текстах негативную оценку целям использования ВС РФ на СВО, а «выразила свое искреннее сожаление по поводу гибели бойцов».

«Дискредитация — это убеждение в негативном характере целей использования Вооруженных сил РФ»,— резюмировала Анна Тетерина.

Второй опросили психолога Наталью Беляеву. Отвечая на вопросы адвокатов, она сообщила, что исследуя тексты на предмет возможной дискредитации армии, важно понять, какую цель преследовал автор публикаций. «В данном случае воздействие с определенной (негативной) целью быть не может, потому что здесь других компонентов нет. Если нет ни тематики, ни (негативного) отношения, то и убеждать не о чем, соответственно»,— сказала специалист.

Говоря о том, как спорные тексты повлияли на читателей, госпожа Беляева подчеркнула: это зависит от личностных характеристик или взглядов, «а они у всех разные».

«Поэтому говорить о каком-то воздействии вообще некорректно. Это (будет) предположение»,— отметила она.

Также, по мнению психолога, в текстах Рауфы Рахимовой признаков манипуляции нет: «Основной признак манипуляции — это скрываемое воздействие, то есть намерение адресанта не совпадает с тем, что он декларирует. И второй признак — адресант добивается от адресата каких-то действий, которые не совпадают с его намерениями. В данных высказываниях все было выражено открыто, а это по определению не отвечает признакам манипуляции. В манипуляциях говорится завуалировано и так, чтобы сподвигнуть к каким-то действиям».

Следующий судебный процесс назначен на 11 декабря.

Венера Хисамова