Одинцовская земля неподвластна даже прокурорам

Одинцовский городской суд Подмосковья отклонил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства земель в элитном поселке «Сады Майендорф» в Барвихе. Речь идет о чуть более 8 га, на которых расположены 13 участков, принадлежащих известным бизнесменам и их родственникам. Когда-то эта земля относилась к санаторию «Барвиха» Управления делами президента России (УДП), но, как утверждала Генпрокуратура, в 2001 году была незаконно изъята из федеральной собственности. Большинство из семи ответчиков иск не признали, настаивая, что все они являются добросовестными приобретателями. И лишь основатель компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин в разгар процесса неожиданно счел требования прокуратуры законными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Мазепин признал требования прокуроров законными, но землю ему все равно оставили

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Мазепин признал требования прокуроров законными, но землю ему все равно оставили

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Изначально в иске Генпрокуратуры шла речь о 99 га земли, принадлежавших санаторию «Барвиха». Однако истребовать из «незаконного владения» ведомство просило не всю эту землю в деревне Жуковка, а только 13 участков общей площадью чуть более 8 га. С чем это было связано, представитель прокуратуры в суде не пояснила, а адвокаты ответчиков полагали, что, возможно, с тем, что на них «проживают очень уважаемые люди».

В споре участвовали семь ответчиков: экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, мать сооснователя Mercury Зоя Струнина, бывшая жена девелопера Михаила Хубутии Екатерина Джанашия, бизнесмен Валерий Голдышев и компания «Кенсуэй Лимитед», зарегистрированная в государстве Сент-Винсент и Гренадины.

В иске утверждалось, что часть земель санатория «Барвиха» незаконно выбыла из госсобственности, а рекреационные (предназначенные для отдыха и туризма) земли были проданы по заниженной в 236 раз стоимости «под прикрытием реализации инвестиционного проекта» — реконструкции построенной в ХIX веке усадьбы баронессы Майендорф в поселке Барвиха. Ею занималось ООО «Кантри-Про». Истец утверждал, что компания не выполнила в полной мере обязательств по реставрации памятника архитектуры. Ответчики же настаивали на законности сделки: по их мнению, земельные участки были переданы в счет возмещения понесенных инвестором затрат на реставрацию по исполненному договору.

По мнению ответчиков, обратившись в суд, Генпрокуратура пропустила как трехлетний, так и десятилетний сроки исковой давности, а все собственники являлись добросовестными приобретателями.

Так, адвокат Мурат Бороков, представляющий интересы Екатерины Джанашии, отметил, что его доверительница купила землю лишь в 2018 году, спустя 17 лет с момента, когда она выбыла из владения государства, и являлась «восьмым по счету собственником». «Генпрокуратура утверждала, что факт ее развода с бывшим супругом делает ее недобросовестным приобретателем, однако так и не смогла за десять месяцев показать суду причинно-следственную связь между этими двумя данными фактами»,— указал юрист.

К участию в споре также было привлечено 28 третьих лиц, среди которых УДП, правительство Московской области и министерство имущественных отношений Подмосковья.

Последнее представило в суд отзыв, в котором говорилось, что власти Московской области при принятии решений и заключении договора купли-продажи полагали — добровольный отказ УДП и санатория «Барвиха» от права постоянного бессрочного пользования земельным участком площадью 99 га был сделан в пределах их компетенции, а сделка проведена в полном соответствии с законом.

Интересно, что в конце сентября один из ответчиков — Дмитрий Мазепин, изначально не признавший иск, неожиданно счел требования прокуратуры законными. Правда, в своих пояснениях (имеются в распоряжении “Ъ”) господин Мазепин отметил, что сам он «к незаконному изъятию и отчуждению земли санатория "Барвиха" отношения не имел» и «в нелегальных сделках участия не принимал». Предприниматель известил суд, что в 2020 году купил в Жуковке еще два земельных участка площадью 21,8 га. Однако так и не смог оформить их в собственность из-за наложенного ареста.

Представляющий его интересы адвокат Иван Рогов не ответил на звонки и сообщения корреспондента “Ъ”. Воздержалась от комментариев и представитель господина Богачева Ангелина Назарова.

В свою очередь, адвокат Элина Мартьянова, представляющая интересы компании «Кенсуэй Лимитед», назвала решение суда закономерным и справедливым.

«Прокурор голословно утверждал о наличии коррупционного сговора в руководстве УДП, а также о невыполнении работ инвестором, в то время как в деле есть несколько томов доказательств, что работы "Кантри-Про" действительно выполнило»,— сказала она. По словам госпожи Мартьяновой, заключенный с компанией инвестконтракт предполагал не только реставрацию замка Майендорф, который был отремонтирован в 2005 году, но и выкуп земельных участков в другом элитном селе — Знаменское — с последующей передачей их УДП и завершение строительства жилых домов на этих участках. «Их достроили, а в 2014 году УДП продало недвижимость обществу "Агора-трейд" за 700 млн руб. Если вы говорите, что вам не выполнили работы, тогда откуда у вас замок, который используется под резиденцию президента России, и как УДП могло продать дома за 700 млн руб.? Если не "Кантри-Про", то докажите, что это кто-то другой сделал. Прокуратура не смогла доказать выполнение работ другим лицом»,— сказала адвокат. При этом она склоняется к тому, что суд согласился с доводами ответчиков о том, что истец пропустил десятилетний срок давности по имущественному спору, который истек еще в 2023 году.

С ней солидарен адвокат Екатерины Джанашии Мурат Бороков, напомнивший, что оппоненты пытались обойти срок давности, апеллируя к тому, что подали иск в защиту «неопределенного круга лиц и нематериальных благ», где этот срок неприменим. «Однако недавно высказанная позиция Верховного суда по этому вопросу однозначна: акции и земельные участки — это имущественный спор, и срок давности здесь должен применяться»,— указал адвокат, отметив, что, помимо этого, в деле было установлено: не только УДП, но и все органы госвласти тем или иным образом дали согласие на продажу земли. «Если ты проявил волю на отчуждение имущества, ты не имеешь права изымать ее у добросовестного приобретателя»,— подчеркнул господин Бороков.

По закону прокуратура может обжаловать решение в течение 30 дней со дня получения его полного текста.

Мария Локотецкая