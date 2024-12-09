Взносы вышли за прогнозы

Взносы иностранного бизнеса, который уходит из России, превысили план более чем в 70 раз, это выяснили «Известия». За 11 месяцев предприниматели перечислили в бюджет более 150 млрд руб. Изначальный прогноз был всего 2 млрд руб. Добровольные взносы при продаже российского бизнеса нерезидентами из недружественных стран появились в 2022 году. С тех пор условия не раз ужесточались, например, осенью 2023 года нужно было заплатить 15% от рыночной стоимости актива, а с октября 2024-го — до 35%. Кроме того, предприниматель должны предоставить не менее 60% дисконта от стоимости, которая определяется независимой оценкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Скорее всего, в следующем году сборы снизятся, отметил партнер юридической группы GRM Сергей Новиков: «В 2023 году сумма добровольных взносов на выход составила порядка 120 млрд руб., в нынешнем году — порядка 150 млрд руб., будет чуть больше после того, как попадет в бюджет часть денег от сделки с "Балтикой". Мы видим совершенно очевидный тренд по сокращению количества сделок по выходу иностранного бизнеса из России. Он связан как с ужесточением условий, увеличением дисконта до 60%, увеличением взноса до 35%, так и тем, что те компании, которые хотели выйти, уже вышли.

Те, кто остались, на мой взгляд, совершенно замечательно приспособились к текущим условиям, к отсутствию даже определенного рода конкуренции, и некоторые существенно улучшили финансовые показатели как по выручке, так и по чистой прибыли. В 2025 году размер поступлений в бюджет по этой статье будет несущественный, я думаю, не более 25 млрд руб. Все понимают, что любая сумма в бюджете является важной и нужной, например, добровольные взносы в бюджет в 2024 году полностью покрыли нацпроект "Наука и Университеты"».

В этом году продажу своих российских активов завершили такие компании, как Danone, производитель принтеров и компьютеров HP, автоконцерн Hyundai, а также Unilever. Ждать ли крупных сделок в следующем году? Управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов отметил, что это будет зависеть от политической ситуации и санкционного давления: «Столь значительное превышение поступлений в бюджет продиктовано в первую очередь тем, что планирование объема поступлений имеет весьма условный характер, не основывается на каких-то статистических данных или экономическом анализе, а носит исключительно формальный технический характер.

Основным мотивом для подобных сделок является политическое влияние и актуализация, обновление, введение дополнительных санкций и ограничений в отношении иностранных игроков, которые работают в России. А эти предпосылки сейчас практически непрогнозируемы. За прошедший период российский рынок покинули иностранные игроки, которые в наибольшей степени подвержены влиянию общественного мнения, политическому влиянию в своих домашних юрисдикциях.

При этом на российском рынке остаются и те игроки из недружественных стран, которые являются публичными. Для них российский рынок имеет стратегическое значение, это отдельные ритейлеры, финансовые организации, которые, испытывая санкционное и политическое давление, в своих юрисдикциях, тем не менее зарабатывают значительные деньги в России, по сути, снимая сливки».

В проекте бюджета на следующие три года поступления от уходящих иностранных компаний запланированы на уровне 140 млрд руб.

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Елена Иванова