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Общая стоимость контрактов на строительство «СКА Арены» превысила 80 млрд рублей

Общая сумма законтрактованных работ по строительству «СКА Арены» превышает 80 млрд рублей. Об этом пишет «Фонтанка».

Информация о стоимости проведенных работ содержится в годовой отчетности концессионера ООО «СКА Арена». Она была опубликована после сдачи объекта. Согласно документу, общий бюджет проект составил 80,028 млрд руб., сумма контрактации — 80,932 млрд руб.

Ранее застройщики заявляли, что речь идет о бюджете в 60 млрд руб. Изначально же из экспертизы вышла смета на 39 млрд руб.

Напомним, после сдачи ледовой арены в 2023 году на ней прошло не так много матчей. Через некоторое время на объекте произошел пожар, и команда вернулась в «Ледовый дворец». Недавно «Ъ-СПб» писал, что главный тренер армейцев Роман Ротенберг объявил о возможном возвращении клуба на «СКА Арену».

Дарья Астанина

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