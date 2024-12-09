ЦБ: с июля по сентябрь банки предотвратили хищение 4,9 трлн рублей

Центробанк опубликовал «Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» за третий квартал 2024 года. Согласно документу, за этот период российским банкам удалось предотвратить 16,1 млн атак мошенников на счета клиентов, сохранив тем самым 4,9 трлн руб.

Тем не менее злоумышленникам за третий квартал текущего года удалось похитить 9,3 млрд рублей. При этом чуть больше 40% этой суммы пришлось на онлайн-банкинг и переводы. В обзоре отмечается, что раньше самыми значительными были потери от мошеннических операций с использованием карт.

Кроме того, за указанный период ЦБ инициировал блокировку 12,1 тыс. мошеннических сайтов и страниц в соцсетях. Центробанк также направил операторам информацию о 42,1 тыс. телефонных номеров мошенников.

В октябре ЦБ предложил Минфину ввести обязательный «период охлаждения» по потребительским кредитам для борьбы с мошенниками. По задумке регулятора, он будет длиться четыре часа для сумм от 50 тыс. и 48 часов для сумм от 200 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кредиты подадут холодными».