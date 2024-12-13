Краснодарский край в 2024 году в цифрах

» Бизнес

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

С начала года владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий увеличил свое состояние на $269 млн. В рейтинге миллиардеров Bloomberg он поднялся на 19 строчек. Сергей Галицкий занял 462-ю строчку среди 500 богатейших людей мира. По подсчетам агентства, общий чистый капитал господина Галицкого составляет $6,01 млрд.

Фото: Денис Федоренко

Национализацию завода в Краснодаре оспорят в Верховном суде. МОАО «Седин» обратилось в Верховный суд с кассационной жалобой на решения нижестоящих инстанций о национализации зданий и участков АО «Краснодарский завод металлоконструкций». В документе юристы предприятия указывают, что спорное имущество приобретено законно, на основании возмездной действительной сделки.

» Власть

Фото: t.me/agproshunin

Главой Сочи стал Андрей Прошунин. 19 июля городское собрание Сочи утвердило Андрея Прошунина в должности главы города-курорта. На голосование депутатов был представлен список из трех претендентов. Господин Прошунин был избран депутатами единогласно. Всего в конкурсе на должность главы города-курорта приняли участие 14 человек, предварительный отбор прошли четыре соискателя. Конкурсная комиссия 3 июля провела собеседование, на котором претенденты ответили на вопросы и представили программы развития Сочи. По итогам собеседования комиссия зарегистрировала трех участников конкурса в качестве кандидатов на должность главы города-курорта.

Бывшего мэра Сочи Копайгородского подозревают в растрате в особо крупном размере

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, задержанный в зоне проведения военной операции в ЛНР, подозревается в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По указанной статье Алексею Копайгородскому грозит до десяти лет лишения свободы.

Алексей Копайгородский занимал должность мэра Сочи с сентября 2019 по май 2024 года. По официальной информации, его отставка была связана с переходом на другое место работы.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Три кубанские компании вошли в топ-10 рейтинга «уверенности застройщиков». Кубанские компании «ЮгСтройИнвест», ГК Dogma и ГК «Точно» вошли в топ-10 рейтинга «уверенности застройщиков» в сегменте массового жилья, который составил журнал Forbes. При составлении учитывались показатели по итогам 2023 года и первой половины 2024-го. Лидером среди южных девелоперов стал «ЮгСтройИнвест», который набрал 6,8 балла и занял пятое место. По итогам прошлого года и первой половины 2024-го компания продала недвижимости на 63,8 млрд руб. Компания была основана в 2003 году. Спустя шесть лет ее доля на рынке Ставрополя достигла 62%. Сегодня, по данным «ЮгСтройИнвеста», в стадии строительства находится 1,3 млн кв. м жилья.

Группа компаний Dogma расположилась на девятом месте. Она набрала 5,92 балла. Согласно данным рейтинга, компания продала недвижимости на 70,1 млрд руб. ГК Dogma является крупнейшим застройщиком в Краснодарском крае. Сейчас в стадии строительства находится 1,7 млн кв. м жилья. В прошлом году Dogma впервые вышла на рынок Подмосковья, купив у ГК ПИК участок в Реутове.

Завершает рейтинг сегмента массового жилья ГК «Точно». Компания набрала 5,87 балла, продав в прошлом году жилья на 19,1 млрд руб. По данным сайта ГК «Точно», группа, ключевым предприятием которой является ООО СЗ «ЮгСтройИмпериал», была основана в 2014 году.

» Экономика

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В 2024 году аграрии Краснодарского края собрали 13,8 млн тонн зерна. Вклад Кубани в общий урожай зерновых в стране составил 12%. По данным минсельхоза края, в 2024-м валовой сбор зерновых колосовых и зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе составил 11 млн 883 тыс. тонн, что на 602 тыс. тонн превышает показатели прошлого года. Озимой пшеницы намолочено 10 млн 266 тыс. тонн зерна с урожайностью 64,9 ц/га. В прошлом году эти показатели составили 9 млн 626 тыс. тонн при урожайности 58,3 ц/га. Озимого ячменя — 1 млн 155 тыс. тонн зерна (в 2023-м — 1 млн 106 тыс. тонн). «Впервые получена рекордная урожайность этой культуры — 73,3 ц с гектара»,— отмечают в ведомстве. Также получено 862 тыс. тонн риса. Масличных культур сои намолочено порядка 220 тыс. тонн, подсолнечника — 933 тыс. тонн, озимого рапса — 200 тыс. тонн. Урожай фруктов и ягод составил 600 тыс. тонн, овощей — более 800 тыс. тонн, а общий сбор винограда — 240 тыс. тонн, сообщает администрация края.

На Кубани объем ВРП превысил 4 трлн рублей. В Краснодарском крае валовой региональный продукт по итогам девяти месяцев 2024 года составил свыше 4 трлн руб. Драйверами роста являются промышленное строительство, туризм, сфера услуг. За девять месяцев этого года положительная динамика отмечалась во всех отраслях с потенциалом для импортозамещения. Производство транспортных средств и оборудования увеличилось в три раза, вырос выпуск строительных материалов, одежды, медикаментов и медицинских товаров. За последние два года Краснодарский край продемонстрировал самый высокий рост среди крупных региональных экономик. Он поднялся на шестое место в списке десяти субъектов по объему валового регионального продукта (ВРП), а его удельный вес в территориальной структуре ВРП страны увеличился с 2,7 до 3,1%.

Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

Экспорт зерновых через порты Краснодарского края составил 41 млн тонн. За девять месяцев 2024 года под контролем специалистов испытательных лабораторий Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» через порты Краснодарского края было направлено на экспорт более 41 миллиона тонн российского зерна, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На экспорт отгружались такие зерновые культуры, как пшеница, ячмень, горох, кукуруза, нут, рожь, чечевица, овес, просо, сорго, гречиха. При этом 83% от общего объема экспорта зерновых составляет пшеница, еще 10% — ячмень, гороха и кукурузы — по 3%. Основные страны-импортеры — Египет, Саудовская Аравия, Турция, Бангладеш, Алжир, Ливия, Кения, Йемен, Пакистан, Израиль, Индонезия и другие страны Дальнего и Ближнего Востока, а также Африки, Азии, Европейского Союза и Южной, Центральной и Северной Америки.

В Краснодарском крае на 40% выросло число банкротств компаний. На Кубани в первом полугодии 2024 года было открыто 133 конкурсных производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств, что на 40% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Статистические данные опубликованы на сайте Федресурса. По данному показателю регион занимает пятое место в России после Москвы (970; 41,4%), Московской области (429; 96,8%), Санкт-Петербурга (288; 43,3%) и Татарстана (152; 31%). По количеству сообщений о реализации имущества разорившихся граждан и предпринимателей по решению суда Кубань занимает первое место в стране: за полгода было опубликовано 9,9 тыс. таких сообщений (+28% год к году). Кроме того, регион лидирует по количеству сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан с показателем 1110, прирост составляет 418,7%.

» Инвестиции

Фото: novayaanapa.com

Курорт «Новая Анапа» позволит привлечь на Кубань более 350 млрд рублей инвестиций. Проект строительства нового семейного курорта на Бугазской косе в районе станицы Благовещенской разработал российский консорциум под лидерством московского ООО «Творческие технологии». Одним из первых строений, которое увидят гости Новой Анапы, станет визит-центр. Он включает приветственную туристическую зону, автовокзал, перрон легкого метро, крытые стоянки авто- и велотранспорта, площадки для вертолетов и дронов, кафе и торговые точки. Рядом с вокзалом построят сервисно-техническую территорию, которая должна обеспечить бесперебойную работу всей инфраструктуры курорта. К этой зоне будут примыкать многофункциональный спортивно-концертный центр, IQ-квартал и детский образовательно-олимпиадный кампус. Санатории построят на берегу лимана, а отели — у Черного моря. Средства размещения расположат вокруг центрального транспортного кольца. Сердцем курорта станет парковое пространство, раскинувшееся на 181,3 га. Здесь разместят тематические локации, фермерский рынок и парки: «15 морей России» с круглогодичным аквацентром, «Инновационная Россия» и «Старый город». Парковую территорию соединят мостом с яхтенной мариной, школой навигации и детской парусной школой. Также предусмотрены Центр ветровых видов спорта, музей археологии и гольф-поле. Отели и места отдыха объединят переходы через галерею в форме эллипса, которая частично закрыта ветрозащитой. Вокруг курорта создадут двухуровневую набережную.

Создание курорта «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 350 млрд руб. инвестиций, увеличит на 17 км песчаные пляжи и создаст в регионе не менее 14 тыс. рабочих мест и около 15 тыс. новых гостиничных номеров.

Фото: пресс-служба международного аэропорта Краснодар

В обновление аэропорта Краснодара инвестируют 27 млрд рублей. Аэропорт Краснодара обновят при помощи механизма защиты капиталовложений. Объем инвестиций в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) составит 27 млрд руб. Проектом предусмотрено строительство аэровокзального комплекса и инфраструктуры аэропорта в Пашковском. Общая стоимость проекта обновления краснодарского аэропорта превысит 50 млрд руб.

Кубань стала одним из самых инвестпривлекательных регионов России. По итогам I полугодия 2024 года объем инвестиций в основной капитал составил 433,7 млрд руб. с темпом роста 122,7% к уровню аналогичного периода 2023 года — это наибольшее значение за все время. Положительная динамика привлечения инвестиций наблюдается на протяжении пяти лет подряд практически во всех видах экономической деятельности. Наибольшая активность отмечается как в отраслях традиционной специализации (агропромышленный, транспортно-логистический комплексы, виноградарство и виноделие, санаторно-курортная и туристско-рекреационная сферы), так и в обрабатывающих производствах, торговле, комплексном развитии территорий, создании комфортной городской среды и инфраструктуры.

» Туризм

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

В Краснодарском крае зимой гостей принимают 2 тыс. гостиниц. Краснодарский край, по прогнозам регионального министерства туризма, по итогам 2024 года может принять более 19 млн туристов. С начала года (на 15 октября) Кубань посетили 17,8 млн туристов, а также 7,3 млн экскурсантов. Это на 8% больше, чем годом ранее. Ранее в министерстве курортов сообщали, что по итогам 2024 года регион ожидает 748,7 млн руб. поступлений от курортного сбора. Это на 20% больше, чем год назад. Курорты региона закрыли летний сезон и активно готовятся к зимнему: на побережье растут новогодние бронирования, готовят зимние пляжи, а в горах разрабатывают программы для любителей активного и событийного отдыха. На основных курортных территориях Краснодарского края в зимнем сезоне будет работать порядка 2 тыс. средств размещения емкостью 220 тыс. мест. Из них в Сочи — 671 коллективное средство размещения (45,2 тыс. номеров), при этом в горном кластере Сочи — 170 средств размещения (11,8 тыс. номеров). Больше половины из них — это горноклиматические курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна». В этом году для активного отдыха гостей будет работать 66 канатных дорог, а также 125 классифицированных трасс протяженностью 170,7 км.