Итоги АПК в 2024 году в цифрах

» Садоводство и виноградарство

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам 2024 года на Кубани будет высажено 1,2 тыс. га садов На конец ноября было высажено уже 650 га, по плану до конца года владельцы хозяйств посадят молодые деревья на площади еще 550 га. По данным пресс-службы администрации края, почти 90% садов — интенсивного и суперинтенсивного типа, что позволяет увеличить плотность высадки с 800 до 5 тыс. деревьев на гектар.

На территории региона работают 140 крупных и средних хозяйств и 270 субъектов малого садоводческого предпринимательства. На его долю приходится 40% общероссийского товарного урожая плодово-ягодных культур.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Общая площадь виноградников на Кубани в 2024 году вырастет до 31 тыс. га Питомниководческие хозяйства Краснодарского края в 2024 году планируют произвести 5 млн саженцев винограда, что превышает потребности хозяйств региона на 1,2 млн штук. Такие данные привели в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

С начала года в крае были заложены новые виноградники на площади около 310 га — в Темрюкском и Крымском районах, а также на территории Анапы и Новороссийска. При этом доля российских саженцев в посадках винограда в крае на сегодня составляет 65%, говорится в сообщении аграрного ведомства. Часть саженцев некоторые хозяйства выращивают сами.

» Кадры

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Кубань вошла в топ-3 российских регионов по количеству вакансий в АПК В этой профобласти — дефицит кадров: индекс конкуренции при норме от четырех до восьми резюме на вакансию составляет лишь 3,1, тогда как по России в целом — 2,8. По данным hh.ru, в течение января—августа 2024 года кубанские компании из сельскохозяйственной отрасли опубликовали более 8 тыс. вакансий, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только агрономов в этом году было около 1 тыс. вакансий.

Как отметила менеджер по развитию клиентов hh.ru Людмила Митько, в августе сельское хозяйство в Краснодарском крае вошло в топ-15 профессиональных областей с наиболее высоким спросом на специалистов. При этом вакансии для специалистов АПК размещают не только кубанские компании, есть и предложения с вахтой или релокацией в другие регионы. По данным Людмилы Митько, средняя предлагаемая зарплата для специалистов сельскохозяйственной профобласти в июле в регионе составила 92 380 руб., увеличившись с начала года на 41%, а год к году — на 53%. Средняя ожидаемая зарплата в профобласти по итогам июля — 100 тыс. руб.

» Бизнес

Фото: Маргарита Синкевич

На ПМЭФ-2024 было подписано соглашение о строительстве нового гостиничного комплекса в Абрау-Дюрсо Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Инвестором проекта выступает ООО «Визит Абрау». Новый отель «Абрау Клаб» категории «четыре звезды» будет включать 212 номеров, расположенных в коттеджах и вилле. На территории комплекса будут работать ресторан, бар, спа–зона, открытые и закрытые бассейны, детский клуб, теннисные корты, тренажерный зал. Объем инвестиций в проект не уточняется. По итогам реализации проекта будет создано более 250 новых рабочих мест.

Новым генеральным директором ООО «Шато де Талю» стал Денис Котов Новым генеральным директором ООО «Шато де Талю», входящего в Mantera Group, в марте 2024 года был назначен Денис Котов. Как сообщили в пресс-службе компании, Денис Котов имеет 20-летний опыт управления, разработки и внедрения бизнес-процессов, успешный опыт в продажах и постпродажном сервисе, а также создании необходимой инфраструктуры с нуля в рекордные сроки. На сегодня общий земельный банк «Шато де Талю» составляет 183 гектара. Из них более 125 гектаров — плодоносящие виноградники, свыше 51 гектара — молодые. Еще почти 7 гектаров хозяйство освоит по итогам 2024 года.

ООО «СПП «Юг»» приобрело маслозавод ООО «Южный полюс» ООО «СПП «Юг»», зарегистрированное в Армавире и принадлежащее Сергею Галицкому, приобрело маслозавод ООО «Южный полюс» в Кропоткине. Сумму сделки в головной компании не назвали. Однако, как отмечали эксперты, кропоткинское предприятие могло обойтись краснодарскому предпринимателю в 700–850 млн руб., а новый актив представляет собой высокомаржинальный бизнес с перспективами роста.

Данные о смене собственника опубликованы в системе «СПАРК-Интерфакс». Армавирская компания владеет 100% акций нового актива стоимостью 250 млн руб.

По данным компании «СПП «Юг»», предприятие выпускает под своими брендами растительное масло, майонезы, а также томатные и пряные соусы. Растительное масло реализуется с 1994 года, соусы — с 2021 года. Выручка предприятия в 2022 году составила 3,7 млрд руб., прибыль — 111 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакс». Владелец ООО «СПП «Юг»» — краснодарская компания «Объединенный капитал», ее стопроцентный собственник — Сергей Галицкий. Руководитель армавирского предприятия — Владимир Хашиг, он же генеральный директор ФК «Краснодар», которым также владеет господин Галицкий.

» Партнерство

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубань и Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве Председатель Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Александр Ткаченко подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Гродненского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Мирославом Саросеком. В рамках соглашения стороны будут заниматься организацией бизнес-миссий, переговоров предпринимателей, проведением выставок, ярмарок, семинаров, конференций и других мероприятий для ознакомления деловых кругов с экономикой и экспортными возможностями Краснодарского края и Гродненской области Республики Беларусь.

Гродненская область является партнером по взаимодействию Беларуси и Краснодарского края. Как отметил председатель Гродненского облисполкома Республики Беларусь Виталий Невера, Кубань — это высокоразвитое сельское хозяйство. В этой части региону интересен обмен технологиями, селекция гибридов семян сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника.

«Мы готовы удовлетворить потребности вашего региона в сельскохозяйственной технике и азотных удобрениях. Краснодарский край — лидер и в виноделии. Кубанские вина — больше чем бренд, это своеобразный кластер винного туризма. Мы готовы их импортировать и работать над популяризацией на белорусском рынке. Еще одним перспективным направлением может стать инвестирование в курортно-оздоровительную инфраструктуру Краснодарского края»,— сказал Виталий Невера.

На Кубани создадут агробиотехнопарк «Субтропики России» Академия развития субтропического сельского хозяйства, Корпорация развития Краснодарского края и компания «День» подписали соглашение о реализации проекта по созданию агробиотехнопарка «Субтропики России» в Сочи. Площадь парка составит около 10 га. Капитальные вложения управляющей компании в инфраструктуру составят порядка 500 млн руб. Инвестиции предприятий-резидентов в совокупности — около 3,5 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, всего в разработке более 10 проектов по созданию индустриальных и промтехнопарков в крае.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «День» зарегистрировано в Сочи в 2007 году. Компания занимается вспомогательной деятельностью в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции. За 2023 год компания понесла более 5,2 млн руб. убытка.

Как отметил замминистра сельского хозяйства Кубани Михаил Тимофеев, Сочи является уникальной природно-климатической территорией, где можно успешно выращивать тропические культуры. Этим бизнесом сейчас занимаются несколько хозяйств. Реализация таких проектов, как строительство агробиотехнопарка, позволит в разы улучшить производственные показатели.

» Чаеводство

Фото: пресс-служба Администрации города Сочи

В Сочи возрождают чаеводческие хозяйства В мэрии Сочи заявили о начале работ по возрождению чаеводческих хозяйств на территории курорта. По данным городских властей, чаепригодные земли на черноморском побережье Краснодарского края занимают порядка 1,2 тыс. га, используется по назначению из них только 406,1 га. На восстановление плантаций уйдет от трех до семи лет. Сроки зависят от состояния конкретных чайных плантаций и финансирования.

Как отметили в мэрии, чаеводство является перспективным направлением для обеспечения выполнения государственных задач по продовольственной безопасности и импортозамещению. Однако количество собранного чая на этой территории год от года не показывает стабильного роста. Так, в 2022 году урожай собранного чайного листа в Сочи увеличился до 517,7 тонны (рост по сравнению с 2021 годом составил 134%), а в 2023 году объем продукции упал и составил 488,8 тонны.

» Энотуризм

Фото: Загородный комплекс «Винотеррия»

В Краснодарском крае выросло количество объектов энотуризма В шесть раз в Краснодарском крае выросло количество объектов энотуризма за последние 10 лет — с 5 до 30 объектов. Энотуризм, как и гастротуризм, входит в число популярных видов отдыха на Кубани. Всего в регионе более 100 объектов сельского туризма. В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона отмечают, что фактически это новое направление, которое сформировалось за последние 10–15 лет. Так, в 2023 году посещаемость объектов энотуризма на Кубани выросла в пять раз — до 1 млн человек.