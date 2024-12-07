Хинштейн впервые встретился с курскими переселенцами

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев провели встречу с переселенцами из курского приграничного региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн (держит ребенка на руках) и полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев провели встречу с переселенцами из приграничных районов

Фото: @hinshtein Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн (держит ребенка на руках) и полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев провели встречу с переселенцами из приграничных районов

Фото: @hinshtein

Встреча прошла в пункте приема документов на жилищные сертификаты.«Вместе с Полномочным представителем Президента в ЦФО Игорем Щеголевым заехали сюда без предупреждения, чтобы своими глазами увидеть, как организована эта работа»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram.

По его словам, основными вопросами курян к нему стали жилищные сертификаты, проблемы родственников в Судже и вопросы аренды земли. Врио губернатора отметил, что не может сразу ответить на все вопросы из-за необходимости детальной проработки каждого из них. В настоящий момент, уточнил господин Хинштейн, он обирает информацию для «систематизации и выработки конкретных решений».

Президент России Владимир Путин подписал 5 декабря указ о назначении Александра Хинштейна на пост врио главы Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что назначение связано с необходимостью кризисного управления. Сегодня, 7 декабря, господин Хинштейн прибыл в Курскую область. Также он назвал «несправедливым» лишение курских переселенцев земельных участков в обмен на государственные выплаты.

Подробнее о назначении — в материале «Ъ» «Кризисный врио».