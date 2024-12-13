Тренд на драму

В Краснодарском крае в 2025–2027 годах на строительство и реконструкцию объектов культуры планируют направить 919 млн руб. В 2024 году на эти цели выделили более 500 млн руб., что втрое больше, чем в 2023 году, рассказал председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко. Интерес зрителей к театрам растет: КТО «Премьера» с начала года уже посетили более 155 тыс. человек, Театр Драмы ожидает свыше 150 тыс., Молодежный театр — порядка 24 тыс. Также в краевой столице открылся новый Театр современного искусства. О театральных итогах 2024 года в Краснодарском крае — в материале «G».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Больше всего зрительский интерес сейчас направлен к драмам

Фото: Юлия Маринина Больше всего зрительский интерес сейчас направлен к драмам

Фото: Юлия Маринина

Культура показала рост

В 2025–2027 годах в Краснодарском крае на строительство и реконструкцию объектов культуры планируют направить 919 млн руб. Об этом ранее во время визита в Краснодарский государственный институт культуры заявил спикер Заксобрания региона Юрий Бурлачко. Спикер кубанского парламента уточнял, что в 2024 году на эти цели выделили более 500 млн руб., что втрое больше, чем в 2023 году. В рамках нацпроекта «Культура» на Кубани за пять лет обновили оборудование в 124 профильных учреждениях. Также были созданы 15 модульных библиотек, построен дом культуры в Анапе, капитально отремонтированы 43 дома культуры и 15 детских школ искусств.

С января по ноябрь 2024 года КТО «Премьера» в Краснодаре посетили более 155 тыс. зрителей, театр провел более 160 мероприятий. На декабрь запланировано еще 51 мероприятие и ожидается более 43 тыс. зрителей. В Театре драмы ожидают более 150 тыс. гостей по итогам года, а в Молодежном — около 24 тыс.

«2024 год еще идет, и про его итоги можно будет поговорить как минимум в январе. В целом же год проходит неплохо: у нас две премьеры и готовится к выпуску "Семейная елка", двое молодых и талантливых артистов приняты в труппу театра, провели образовательную театральную лабораторию в Анапе»,— рассказал «G» директор Молодежного театра Николай Табашников. Всего до конца года театр планирует сыграть 200 спектаклей. Количество зрителей должно составить порядка 24 тыс. человек. Летом в «Молодежке» состоялась премьера спектакля «Любовь и голуби» в постановке Александра Кладько. Эта история, отметил господин Табашников, хорошо всем известная по фильму Владимира Меньшова, смотрелась по-новому, открывая большую глубину пьесы Владимира Гуркина, изначально написанную для театра. Спектакль, по словам спикера, востребован у зрителей.

Молодежный театр также выпустил значимую премьеру — «Горе от ума» по пьесе Александра Грибоедова. Над спектаклем трудился Павел Пронин (ГИТИС, курс Леонида Хейфеца), уже известный зрителям по спектаклю для подростковой аудитории «Звезды светят на потолке».

В КТО «Премьера» отметили, что год для творческого объединения был очень насыщенным на творческие проекты и запоминающиеся события. Театр начал год с крупных гастролей театральных коллективов — Театр балета Юрия Григоровича выступил в «Дубай Опере», а Музыкальный театр в рамках своего 90-летия впервые выступил на Исторической сцене Большого театра России. В этом году объединение провело фестивали «"Премьера" в Успенском районе», «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» и GG JAZZ XIII. Биг-бенд Георгия Гараняна отпраздновал 90-летие своего основателя гастрольным туром по городам России, главный концерт которого состоялся на сцене Кремлевского дворца. В апреле представили премьеры двух одноактных балетов «Век Каллас» и «Кармен-сюита», в сентябре — премьеру оперы «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, а в декабре сразу две премьеры — «Ночь перед Рождеством» и «Двенадцать месяцев».

«Все премьеры прошли с большим успехом и полным аншлагом. Билеты на декабрьский показ "Ночи перед Рождеством" были полностью раскуплены в начале октября. На "Двенадцать месяцев" на данный момент осталось очень мало билетов»,— отметили в «Премьере». В начале ноября во Дворце искусств «Премьера» состоялся первый показ пластического спектакля «Контакт», поставленного новым Театром современного искусства Краснодара. Художественный руководитель театра и автор пластического спектакля Анна Агеева отметила, что идея спектакля зародилась в этом году, а подготовка заняла три месяца.

В Театре драмы также отмечают, что 2024 год был успешным. В апреле открыли обновленный фасад — реновация проведена за счет средств национального проекта «Культура». В июле впервые за 30 лет театр выехал на гастроли в Москву — на сцене Вахтанговского театра представили «Анну Каренину», которая прошла с огромным успехом.

Другим важным событием для Театра драмы в 2024 году стал показ спектакля «12» режиссера Никиты Михалкова. Постановку 14 октября посетил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Никита Михалков приехал в Краснодарский край с артистами «Мастерской "12"» в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Труппа также побывала в Сочи, где выступила на сцене Зимнего театра. В постановке сыграли сам Никита Михалков, народные артисты России Николай Бурляев, Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский и другие актеры. Вместе с живой игрой актеров на сцене показывали вставки из фильма «12».

«Вообще 2024 год счастливо сложился для выездной деятельности: только в столицу мы ездили трижды — на фестивали и гастроли. Такого в истории театра еще не было. Мы преодолели планку в 100 млн руб. дохода от продажи билетов. Эта отметка важна не только для экономики театра в целом, но и для престижа — существует клуб театров 100+, тех, кто зарабатывает более 100 млн руб. в год, и мы теперь этому клубу принадлежим»,— отметили в Драмтеатре.

В целом по итогам года учреждение планирует показать более 300 спектаклей. Их, как ожидается, посетят свыше 150 тыс. человек. Отметили в театре также, что в 2024 году экспериментировали с формами, и главной удачей в этом направлении стал спектакль «Чайка». Постановка идет на планшете сцены, а билеты на нее продаются за месяц до даты проведения. На основной сцене главной премьерой года стал «Евгений Онегин» в постановке главного режиссера Арсения Фогелева. Спектакль открыл 105-й сезон театра и приурочен к 225-летию Александра Пушкина. Кроме того, состоялись премьеры спектаклей «Васса Железнова», «Зойкина квартира», «Варшавская мелодия», а к новому году состоится премьера новогодней «Сказки о царе Салтане». В целом театр взял курс на постановки по русской классике, и зритель, отмечают в учреждении, это направление поддерживает.

«Я обращаю внимание, что больше всего зрительский интерес сейчас направлен к драмам. Это истории семьи, личности, человека. Гораздо меньшей популярностью пользуются комедии. Сейчас, мне кажется, время драмы. "Анна Каренина", "Бесприданница", "Онегин", несмотря на то что это школьная программа, классика, это еще и драмы. Это тот жанр, который здесь и сейчас почему-то явился актуальным. Безусловно, когда ты не можешь определить современность, а мы сейчас находимся в поиске современного языка, современной темы, гораздо безопаснее и проще обратиться к темам, которые уже были до этого. А классика — это вечные темы, обращение к смыслам, которые не только мы возвели в абсолют, а наши предки. Произведения, которым 100, 200 лет, являются искусством, потому что проверены временем»,— рассказал главный режиссер Театра драмы Арсений Фогелев.

Новогодняя сказка

В рамках новогодней кампании 2024/2025, которая будет проходить в «Премьере» с 9 декабря по 13 января, пройдет 72 мероприятия. Пройдут концерты, премьерные спектакли, коктейль-холлы, сказки, праздничный вечер и другие мероприятия.

В Театре драмы, помимо премьерного спектакля «Сказка о царе Салтане», в новогодней кампании зрители смогут увидеть «Буратино», «Конька-Горбунка» и «Снежную королеву». В этот раз новогодняя кампания будет рекордной по продолжительности: стартует 13 декабря, а завершается 1 февраля.

В конце декабря в Молодежном театре традиционно планируется «Семейная елка». Режиссер и автор сценария уже более 10 лет — Юлия Макарова. В этом году сказка называется «Как Садко за снегом ходил». Она будет идти три раза в день с 21 по 30 декабря и с 2 по 8 января.

Смотрим дальше

В Молодежном театре в 2025 году планируют как минимум две большие постановки, а также ряд особых мероприятий. Это программы к Международному дню театра, к 9 мая, к закрытию театрального сезона и другим датам. Названия новых спектаклей в театре обещали раскрыть позднее, когда будут улажены все формальности.

В Театре драмы отметили, что 2025 год станет юбилейным — он отметит 105 лет. К этой дате приурочена премьера спектакля «Театр» С. Моэма. Также программу подготовят на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы открыли этот театральный сезон премьерой спектакля "Евгений Онегин". Далее у нас была премьера в камерном зале — "Варшавская мелодия". Сейчас перед новым годом будет "Сказка о царе Салтане", приуроченная к 225-летию Пушкина, как и, собственно, "Онегин". Отпразднуем день рождения в апреле. В марте, 27-го, на День театра у нас будет премьера по Сомерсету Моэму. Поскольку 80-летие Победы отмечаем, спектакль будет по пьесе "Вечно живые" Розова. Очень много юбиляров, после Нового года приступим к череде бенефисов, которые будут посвящены нашим мэтрам»,— рассказал господин Фогелев.

В «Премьере» в следующем году планируют представить три премьеры: оперетту «Девичий переполох» в июне, оперу «Тоска» Джакомо Пуччини в сентябре и оперетту «Ханума» в ноябре.

Вячеслав Рыжков