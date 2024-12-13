IT-рынок в поиске баланса

На Кубани кадровая ситуация с IT-специалистами остается в пределах нормы, при этом наблюдается дефицит высококвалифицированного и опытного персонала при профиците выпускников курсов и программ. Формально IT-сектор не относится к числу остродефицитных: в 2024 году в среднем по России на одну вакансию предлагалось семь резюме, в Краснодарском крае — 10 резюме, при этом местный рынок продолжает сталкиваться с острой нехваткой высококвалифицированных кадров. Работодатели объясняют это тем, что удерживают опытные кадры выгодными предложениями на нынешнем рабочем месте. Возможным решением проблемы может стать самостоятельное обучение компаниями специалистов до уровня старшего звена, считают участники рынка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Топ самых высокооплачиваемых специальностей в стране возглавляют дата-сайентисты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Топ самых высокооплачиваемых специальностей в стране возглавляют дата-сайентисты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Истоки кадрового дисбаланса

«Рост популярности IT-профессий начался еще в период пандемии, когда стало очевидно, что цифровизация экономики требует большого количества IT-кадров. Высокие зарплаты и хорошие карьерные перспективы привлекли в отрасль тысячи новых специалистов, многие из которых начали обучение на курсах, в школах программирования и университетах по соответствующему направлению»,— рассказала руководитель HH.ru Екатерина Никифорова.

КубГУ, ИМСИТ, КубГТУ, например, фиксируют ежегодный рост числа студентов на IT-специальностях на уровне 15–20% с 2022 года. В 2024 году в КубГУ на IT-направлениях обучаются более 2,1 тыс. студентов, что значительно превышает показатели предыдущих лет, рассказал проректор по довузовскому и дополнительному профессиональному образованию КубГУ Семен Кустов. Сейчас в ИМСИТе по IT-направлениям обучается более 1,9 тыс. человек, из них 547 студентов учатся по программам высшего образования, более 1,4 тыс. человек — и по программам СПО. У бизнеса также высок спрос на специалистов в области информационных технологий, уточнила ректор Академии маркетинга и социально-информационных технологий (ИМСИТ) Раиса Агабекян. В КубГТУ спрос на IT-направления продолжает расти, однако не с прежней скоростью (2024 год — 636 студентов; 2023-й — 621; 2022-й — 511), рассказала начальник управления довузовской подготовки учебного заведения Наталья Прозорова.

Как уточняют специалисты HH.ru, интерес к IT-сфере проявляют не только выпускники школ и университетов, но и уже работающие специалисты из других отраслей, стремящиеся перейти в высокооплачиваемую индустрию. В результате появились программы переквалификации, позволяющие освоить базовые навыки программирования или администрирования за несколько месяцев. Однако, несмотря на активное обучение, многие выпускники курсов и программ оказываются недостаточно подготовленными к реальной работе. Их знания ограничены теорией и базовыми практическими навыками, что затрудняет трудоустройство и приводит к высокой конкуренции за ограниченное число вакансий начального уровня. До статуса «джуниор» также нужно дойти, курсов будет недостаточно: «Путь от стажера — назовем эту ступень "выпускник вуза" — до Junior индивидуален, зависит от вложенных ранее усилий в образование, мотивации, выбранного технологического стека и рабочего окружения начинающего специалиста. В среднем периода от четырех месяцев до полугода в ИТ вполне достаточно, чтобы выйти на уровень "джуна" — разумеется, при наставничестве опытных коллег»,— рассказала HR-директор Axenix Марина Черепанова.

По данным HH.ru, в последние месяцы 2024 года наблюдается заметное увеличение числа резюме от соискателей по сравнению с предыдущим годом. Так, в сентябре 2024 года динамика количества резюме в IT-сфере по сравнению с 2023 годом составила 21,7%, в то время как в прошлом году эксперты отмечали отрицательную динамику на уровне -1,1%. В октябре этого года рост активности соискателей достиг 23,6%, что свидетельствует о повышенной активности на рынке труда как в IT, так и в целом на Кубани. С начала этого года количество вакансий для джуниоров в IT-сфере составило не менее 300, для сеньоров — более 1,6 тыс., а для специалистов среднего уровня (мидлов) — не менее 450.

Эксперты HH.ru считают, что основной причиной увеличения числа обновленных и новых резюме является значительный рост предлагаемых заработных плат. Соискатели стремятся выйти на рынок труда, чтобы найти более выгодные предложения, которые включают не только лучшие условия оплаты труда, но и дополнительные привилегии, в том числе и возможность удаленной работы. Это приводит к увеличению их активности в поиске новых возможностей и пересмотру текущих условий занятости.

По данным HH.ru, топ самых высокооплачиваемых специальностей в стране возглавляют дата-сайентисты — 240 тыс. руб., руководители группы разработки (236 тыс. руб.) и DevOps-инженеры (234,1 тыс. руб.). К ним относятся специалисты уровня мидл или выше. В этой сфере востребованными специальностями являются программисты, аналитики данных, руководители IT-проектов, специалисты техподдержки, тестировщики, системные администраторы, специалисты по кибербезопасности, системные аналитики. На Кубани также есть высокие предложения по зарплате для вышеуказанных и не только IT-специалистов, но в целом по рынку в профобласти медианная предлагаемая зарплата — 70 тыс. руб., а средняя ожидаемая — 85 тыс. руб.

Компании нуждаются в квалифицированных специалистах, которые будут способны взять на себя ответственность за сложные проекты и выполнять их в короткие сроки. По словам руководителя проекта в международной IT-компании в игровой индустрии Михаила Дроздова, задача, с которой «джун» будет справляться две недели, у сеньора займет два дня. Резкий рост числа желающих вступить в сообщество IT наступил приблизительно в 2020 году. За этот период многие специалисты еще не успели достигнуть уровня, необходимого для работы в качестве мидла или сеньора. Это обусловлено как недостатком опыта, так и длительным периодом адаптации и профессионального роста, необходимым для овладения более сложными навыками и решения задач повышенной сложности, считает господин Дроздов.

На дефицит мидлов и сеньоров также повлиял спад уровня зарплат, что стало причиной оттока квалифицированных специалистов, уточняют участники рынка. Многие профессионалы, столкнувшись с сокращением доходов, предпочли сменить работу на международную или перейти в федеральные организации. Некоторые джуниоры, столкнувшись со спадом зарплат, предпочли покинуть IT-отрасль в поисках более выгодных условий, но большая часть специалистов продолжает искать работу или набираться опыта.

Пути решения проблем в отрасли

Проблема дефицита квалифицированных специалистов в IT-сфере решается за счет активного внедрения программ адаптации и дополнительного обучения будущих работников, считают эксперты HH.ru. В условиях нехватки профессионалов работодатели все чаще делают ставку на самостоятельную подготовку кадров. Обучение и переобучение становятся ключевыми элементами кадровой стратегии, особенно в ситуациях, когда найти готовых специалистов в нужном количестве сложно.

«В нашей компании есть школа разработки игр XLab. Это место обучения для тех, кто хочет научиться разрабатывать игры и ищет единомышленников. Некоторых выпускников мы приглашаем на работу к себе, другие идут развиваться своим путем или развивают свои проекты. Школа помогает не только интегрировать начинающих специалистов в рабочий процесс, но и формировать лояльность к компании. Такой подход позволяет нам получить подготовленных к работе потенциальных сотрудников»,— рассказал руководитель проекта в международной IT-компании в игровой индустрии Михаил Дроздов.

Трудоустройство во время обучения также способствует решению проблемы нехватки квалифицированных специалистов. В этот период студенты могут приобрести необходимые знания и навыки, чтобы после выпуска быть конкурентоспособными на рынке труда. Среди студентов IT-специальностей значительная доля самозанятых — около 40% среди специалитета. Половина магистрантов и 30% бакалавров работают в процессе обучения, отмечают специалисты КубГТУ. По данным ИМСИТ, на работу принимают преимущественно студентов старших курсов. Процент трудоустроенных студентов в основном выпускных курсов по IT-направлениям во время учебного процесса составляет 6,3%.

Эффективным способом не сталкиваться с дефицитом опытных кадров эксперты международной IT-компании считают выгодные условия труда, которые обеспечивают стабильность и мотивируют специалистов оставаться в компании или переходить в нее. Одним из действенных методов удержания сотрудников является предоставление дополнительных гарантий и льгот. Например, программы медицинского страхования, которые позволяют сотрудникам лечиться за счет компании. Также важно предоставлять оплачиваемые программы повышения квалификации, что не только способствует развитию сотрудников, но и укрепляет их лояльность к работодателю. Кроме того, создание комфортных условий работы, премии, место работы и возможность работать удаленно помогают компаниям сохранить специалистов на длительный срок. Такие меры способствуют повышению мотивации и позволяют компаниям оставаться конкурентоспособными на рынке, привлекая и удерживая лучших специалистов.

«Наша компания привлекает соискателей использованием методологии AGILE с минимальным уровнем бюрократии, что позволяет сотрудникам эффективно работать и участвовать в проектах, рассчитанных на многомиллионную аудиторию, в том числе зарубежную. Организация предлагает ДМС, корпоративное обучение для профессионального развития. Сотрудники также могут рассчитывать на премиальную программу, корпоративное питание, программы выходного досуга и льготы по ИТ-аккредитации. Потенциальные сотрудники компании будут работать в современном и комфортном офисе в центре Краснодара. Иногородним соискателям компания поможет с релокацией»,— рассказал господин Дроздов.

Ситуация с профицитом на рынке труда постепенно нормализуется благодаря корректировке уровня заработной платы. Если несколько лет назад сотрудников привлекали большими «вилками», то теперь зарплаты в IT-сфере приблизились к рыночным нормам, что способствует естественному оттоку тех, кто пришел в отрасль исключительно ради высокого дохода, сообщили эксперты HH.ru.

Мария Удовик