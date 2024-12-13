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«Запугать нас никому не удастся»

Глава республики Крыма — о социально-экономическом развитии полуострова, безопасности и итогах турсезона

Объем собственных доходов Крыма увеличен в восемь раз в сравнении с 2014 годом. Главной проблемой региона остается логистика, но, учитывая отсутствие авиасообщения, туристический сезон этого года считается успешным. О том, как обеспечивается безопасность Крыма, сколько заработала республика на продаже национализированного имущества и есть ли в регионе угроза дефицита питьевой воды, «Guide» рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым

Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым

GUIDE: Расскажите об основных итогах уходящего 2024 года.

СЕРГЕЙ АКСЕНОВ: Крым вышел на траекторию поступательного развития. Мы сохраняем хорошие темпы в ключевых сферах. Это касается и дорожного строительства, и модернизации коммунальной и сетевой инфраструктуры, газификации, развития образования, здравоохранения и многих других отраслей.

Например, прирост промышленного производства в этом году прогнозируется на уровне 2,5%. Объем валового регионального продукта, несмотря на все сложности, сохранится на уровне прошлого года и составит более 768 млрд руб.

О позитивных тенденциях свидетельствует рост налоговых и неналоговых поступлений в бюджет республики. В сравнении с 2014 годом объем собственных доходов увеличен в восемь раз, что, конечно, способствует увеличению финансирования в том числе социальной сферы.

G: Как обеспечивается безопасность Крыма и как влияют на жизнь в республике атаки Украины?

С. А.: Наши военные и спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности Крыма и крымчан. Мы знаем, на что способен враг, поэтому готовы к любому развитию событий.

Ну а в целом жизнь идет в привычном ритме: люди работают, учатся, отдыхают, путешествуют. Запугать нас никому не удастся. С началом СВО крымчане еще больше сплотились вокруг нашего президента Владимира Путина. Уверен, что вместе мы преодолеем все препятствия и придем к победе.

G: Туристический сезон этого года оказался удачным для Крыма? Какое количество гостей приняла республика? Назовите главные проблемы в секторе. Какие планы по развитию турсезона в 2025 году?

С. А.: Главная проблема — логистика. Но, учитывая отсутствие авиасообщения, туристический сезон этого года действительно можно считать успешным. За январь—октябрь 2024 года Крым посетило более 5,5 млн человек. Это на 18% выше уровня аналогичного периода 2023 года. Сейчас идет активное бронирование на новогодние праздники и на летний сезон 2025 года.

Продолжается работа по обустройству объектов туристического показа, модернизации туристической инфраструктуры, строительству новых отелей, начатая в 2014 году. За десять лет введены в эксплуатацию 72 новых отеля на 3830 номеров, проведена модернизация 568 объектов размещения. По информации на 1 ноября, в 2024 году открылись три новых отеля, планируется открытие еще двух, обновлено 56 объектов размещения.

В этом году подписано шесть инвестиционных соглашений, касающихся развития сферы курортов и туризма, на общую сумму 5,7 млрд руб.

Реализуется масштабный проект по созданию круглогодичного морского курорта «Золотые пески», в рамках которого между городами Саки и Евпатория будет возведено 18 отелей уровня от трех до пяти звезд общей вместимостью 5,3 тыс. номеров.

G: Назовите число реализуемых инвестпроектов в республике на сегодня. Стало ли больше таких проектов в этом году?

С. А.: По данным на 1 ноября, в рамках особого порядка работы с инвесторами реализуется 268 проектов с заявленным объемом инвестиций на общую сумму 559 млрд руб. В прошлом году было заключено 26 соглашений, в текущем — уже 28.

Крым стабильно входит в десятку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации.

Огромное значение имеет свободная экономическая зона, которая действует на всей территории республики. Зарегистрировано 1146 участников СЭЗ — это данные на 1 октября. Они реализуют более 1250 инвестпроектов. Осуществленный объем инвестиций уже превысил 376 млрд руб., из которых свыше 233 млрд руб. — капитальные вложения. За счет реализации этих проектов создано почти 92 тыс. рабочих мест.

Наибольшей популярностью среди инвесторов традиционно пользуются туристическая и курортная отрасль, жилищное строительство, сельское хозяйство.

G: Какие результаты в строительной отрасли Республики Крым за 2024 год? Какие крупные объекты будут строить на полуострове в следующем году?

С. А.: В рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в текущем году запланировано завершение работ по 42 объектам, 22 из которых на начало ноября уже введены. Это в том числе четыре детских сада, школа на 500 мест, инженерная инфраструктура.

Также в текущем 2024 году запланирован ввод школы на 480 мест в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории — с опережением установленного срока ввода в эксплуатацию (2025 год).

В числе крупных проектов на ближайший период — реконструкция водовода Южного берега Крыма протяженностью 7,2 км, строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова, школ на 600 мест в селе Укромное Сакского района и на 800 мест в Феодосии.

Важным для жителей Симферополя является строительство системы водоотведения на ряде улиц в Старом городе протяженностью 13,4 км. Это давно назревшая проблема.

Также в рамках госпрограммы реализуется объект по строительству тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи протяженностью 154 км и пропускной способностью более 100 тыс. кубометров в сутки.

За 2024 год уже введено свыше 1 млн кв. метров жилья, из них 187 тыс. — в многоквартирных домах. Это больше, чем в аналогичный период прошлого года. Всего по итогам года планируется ввести в эксплуатацию 320 тыс. кв. метров жилья в МКД.

G: В этом году на торги были выставлены десятки национализированных объектов в Крыму. Расскажите о самых крупных сделках. Какие еще национализированные объекты на полуострове предстоит продать в 2025 году?

С. А.: В 2022–2024 годах в перечень национализированного имущества вошло порядка 3,5 тыс. объектов, 1,2 тыс. из которых были включены в текущем году. Это имущество используется в интересах нашей страны и на благо крымчан: его реализация уже принесла в бюджет свыше 4,5 млрд руб. В частности, принято решение о создании объектов спортивной инфраструктуры за счет вырученных от продажи такого имущества средств. До конца года будет установлен 21 спортивный зал: 15 в средних школах и 6 в учреждениях среднего профессионального образования, в которых спортзалы отсутствовали.

О реализации национализированного имущества в 2025 году говорить преждевременно. На данный момент работа ведется в отношении промышленных объектов, жилых помещений, а также баз отдыха.

G: Сколько сейчас социальных объектов строится в Крыму? Есть ли нехватка таких объектов на полуострове?

С. А.: Строительство объектов социальной инфраструктуры было и остается приоритетным направлением работы. Острой нехватки школ, детских садов (в прошлом году достигнута 100-процентная доступность школьного образования) и больниц у нас нет. Но нужно стремиться к тому, чтобы все без исключения крымчане могли получать медицинскую помощь и имели возможность обучать детей в максимально комфортных условиях.

С 2014 по 2024 год в Крыму создано 163 детских сада и 10 школ. В этом году завершена реконструкция школы-гимназии в селе Уютном Сакского района на 500 мест, а с 1 сентября открыто еще 20 детских садов.

До конца 2024 года будет закончено строительство трех и реконструкция двух дошкольных учреждений.

Есть позитивные результаты и в сфере здравоохранения. В текущем году в республике построено шесть объектов здравоохранения, капитальный ремонт проведен на 25 объектах.

На этом останавливаться не планируем: в 2025–2028 годах должно быть введено еще 26 объектов дошкольного образования на 4,3 тыс. мест и 11 школ на 5,9 тыс. мест.

G: Сельское хозяйство Крыма — одна из важнейших отраслей экономики республики. Расскажите об итогах работы аграриев полуострова в условиях санкций в 2024 году?

С. А.: За прошедшее десятилетие производство многих видов сельхозпродукции увеличилось в несколько раз. Во многом это результат государственной поддержки: на развитие отрасли с 2014 года было выделено около 27 млрд руб.

Например, только на развитие виноградарства государством за это время выделено свыше 4 млрд руб. Валовой сбор винограда увеличился за десятилетие почти на 50%, а урожайность выросла на 53% по итогам прошлого года. Производство вина выросло в 3,4 раза, игристого и шампанского — в 2,3 раза, коньяка — на 44%.

В 2023 году было собрано 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это 200% от объемов, необходимых для Крыма, что создает определенный экспортный потенциал.

Плодово-ягодная и виноградная продукция собирается в объеме, необходимом переработчикам и виноделам для покрытия потребности как республики, так и для поставки в другие регионы России.

G: Расскажите об итогах дорожных работ на полуострове в 2024 году.

С. А.: В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году работы проходят на 53 объектах, в том числе на 28 автомобильных дорогах протяженностью более 200 км и 25 мостах и мостовых сооружениях.

По итогам года запланирован ввод дорожных объектов общей протяженностью более 500 километров, которые реализуются в рамках нацпроекта, госпрограммы развития Крыма и Севастополя, региональных и ведомственных программ.

В числе введенных в этом году — автодорога Симферополь — Евпатория — Мирный на участке Скворцово — Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш протяженностью более 60 км.

В следующем году будут закончены работы по строительству второго этапа юго-восточного обхода Симферополя (трасса Донское — Перевальное).

В 2024 году было произведено грейдирование более 3,7 тыс. км дорог на общую сумму 1,6 млрд руб. Кроме того, выделены средства в размере более 1,3 млрд руб. на ремонт подъездных дорог к многоквартирным домам в 29 муниципалитетах. В 2024 году также запланирован ремонт 168 дорожных объектов общей протяженностью более 122 км.

G: Грозит ли Крыму дефицит питьевой воды?

С. А.: Запасов воды в Крыму достаточно, дефицита нет. По данным на 5 ноября 2024 года, суммарный объем наполнения всех водохранилищ в Крыму составляет около 154 млн кубометров. При существующих объемах водопотребления этих объемов хватит примерно на 190 суток без учета осадков. Плюс подземные источники.

G: Расскажите о перспективах и прогнозах развития Крымского полуострова в 2025 году.

С. А.: Стратегические задачи развития нашей республики определены Указом президента о целях национального развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

У нас есть Программа развития Республики Крым до 2036 года, разработанная на основе Указа, рекомендаций специалистов и пожеланий крымчан. В этом документе обозначены основные направления нашего движения, цели и конкретные показатели в конкретных отраслях, которых необходимо достичь. Есть государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», есть другие федеральные и республиканские программы. Все это позволяет нам четко и последовательно выполнять и стратегические, и текущие задачи.

Если же сформулировать совсем коротко, то наша главная долгосрочная задача — повышение уровня жизни крымчан, превращение нашей республики в комфортный, самодостаточный, процветающий регион России.

Конечно, главное сейчас — это обеспечение безопасности крымчан, поддержка наших воинов, сохранение единства и консолидации в обществе. Мы все объединены одним делом и вместе движемся вперед.

Беседовала Тат Гаспарян

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