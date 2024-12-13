«В следующем году мы рассчитываем серьезно продвинуться в решении проблемы пиковых нагрузок»

В уходящем году на Кубани построили 12 котельных, обновили более 140 км теплосетей, газифицировали ряд населенных пунктов, обеспечили голубым топливом ряд больниц, школ и частных домовладений в рамках программы догазификации. А запуск ТЭС «Ударная» в Крымском районе увеличил годовую выработку электроэнергии в Краснодарском крае на 40%. Об этих, а также о других итогах работы топливно-энергетического комплекса Кубани и ближайших перспективах его развития в преддверии Дня энергетика Guide рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Фото: Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края

GUIDE: На ваш взгляд, как развивалась отрасль в этом году?

ВЯЧЕСЛАВ ШАПОШНИК: Этот год получился очень насыщенным и достаточно результативным. И предприятия ТЭК, и министерство — мы все работали над обеспечением безаварийного функционирования объектов энергетической инфраструктуры, вводом в эксплуатацию новых мощностей. Темп был взят очень высокий, ведь и строительный сектор, и социальная сфера края развиваются достаточно динамично. А энергосектор, который является опорой всей экономики, должен соответствовать этим скоростям. Помимо этого, приходится решать задачи по плановому обновлению элементов уже имеющейся инфраструктуры.

G: Тогда предлагаю сразу перейти к конкретике. Как в крае сегодня обстоят дела со строительством котельных и теплосетей?

В. Ш.: В этом году с помощью нашей госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса» и с привлечением средств инвесторов было построено 12 новых объектов теплоснабжения. На следующий год мы запланировали строительство еще десяти общей мощностью 21,2 МВт. Что касается замены теплосетей, то с начала года на Кубани их было заменено 140 км. Это примерно в пределах принятого нами регионального плана — менять ежегодно по 5% изношенных сетей. Этот план сохраняется, в последующие годы мы планируем поддерживать этот темп. Но отмечу, что основным механизмом решения этой проблемы является привлечение в отрасль инвестиций. Как показывает практика, в тех районах, куда уже зашли инвесторы, количество ежегодно модернизируемых объектов, в том числе тепловых сетей, возросло.

G: Как продвигается работа по газификации региона?

В. Ш.: В текущем году с привлечением средств бюджета Краснодарского края нам удалось завершить строительство 17 объектов газоснабжения — это 164 км новых сетей. Из крупных завершенных объектов следует выделить распределительные газопроводы, которые будут обеспечивать голубым топливом пос. Молодежный в Черниговском сельском поселении Белореченского района и подводящий газопровод к пос. Маяк Отрадненского района. До конца года планируется построить еще 33 км сетей газоснабжения. На эти цели 30 муниципалитетов получили из бюджета края порядка 1,2 млрд руб. А в следующем году запланировано строительство еще 15 газопроводов общей протяженностью 93 км, на это направим более 1 млрд руб.

Также с 2021 года мы реализуем программу догазификации, предусматривающую подведение газа до границ земельных участков в уже газифицированных населенных пунктах. Эта программа является основным двигателем газификации Краснодарского края и весомым социально значимым проектом. Кубань имеет самый высокий потенциал догазификации среди всех субъектов РФ — свыше 121 тыс. домовладений. В абсолютных показателях исполнения мы занимаем 3-е место в стране (после Башкортостана и Мособласти). С начала реализации программы газ доведен до границ уже 71,8 тыс. домовладений, а окончательно подключено порядка 41 тыс. из них.

Помимо этого, с прошлого года по программе догазификации идет подключение соцобъектов. На сегодняшний день подано 129 заявок, по 70 уже заключены договоры. Полностью к газу подключили на сегодняшний день пять медицинских и семь образовательных учреждений.

G: Вы начали разговор с темпов. В этом смысле, пожалуй, на первом или одном из первых мест стоят вопросы электроэнергетической сферы.

В. Ш.: Да, и здесь значимым событием стал запуск в октябре ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (входит в структуру «Ростеха») третьего энергоблока ТЭС «Ударная» в Крымском районе. В результате станция увеличит годовую выработку электроэнергии в Краснодарском крае на 40%, нарастив установленную мощность генерирующих объектов Краснодарского края на 560 МВт. Она будет вырабатывать электроэнергию в объеме 3500 млн кВтч в год.

Также в этом году были реконструированы воздушные линии в Тбилисском, Усть-Лабинском, Кореновском районах. Переустроен ряд объектов электросетевого комплекса в Новороссийске. До конца года планируется ввести в эксплуатацию воздушные линии, которые будут обеспечивать электроснабжение объектов автодорог А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк и А-290 Новороссийск — Керчь, линий электропередач Краснодара.

В следующем году «Россети Кубань» запланировали ввод ряда подстанций, имеющих приоритетное значение: ПС 110 кВ «ДСК», ПС 110/35/10 кВ «Динская», ПС 35 кВ «Толстый Мыс». Также должны будут быть введены в эксплуатацию воздушные линии «Геленджик — Дивноморская» и «Геленджик — Прасковеевка», «Лабинск-2 — Советская», «Бужора — Джемете №2» и некоторые другие. Завершится переустройство электросетевого комплекса подстанции «Новороссийск». В целом в следующем году общий объем инвестиций в сферу электроэнергетики края составит 31 млрд руб.

В результате этого мы рассчитываем частично решить проблему пиковых нагрузок (а в нашем регионе в летний период ситуация с ней является одной из самых сложных в России), присоединить новых потребителей, а также решить вопрос с надежным электроснабжением потребителей и предотвращением аварийных ситуаций. Все это должно повысить инвестиционную привлекательность региона.

G: Какие перспективы в работе по строительству водопроводных систем?

В. Ш.: В этом году у нас в рамках реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» построено, реконструировано и отремонтировано 327 км водопроводных сетей и 36 артезианских скважин. До конца года будет завершен ремонт еще 63 км сетей и 11 скважин. На эти цели край направил 2,6 млрд руб.

В частности, из крупных объектов, которыми мы занимались в этом году: завершено строительство водозаборных сооружений в станице Марьянской Красноармейского района, завершается возведение магистрального водопровода от станицы Прочноокопской до хутора Фортштадт Новокубанского района протяженностью более 8 км, начата реконструкция водозабора в станице Саратовской Горячего Ключа, приступили к строительству водозабора в Усть-Лабинске. Продолжается строительство четырех объектов питьевого водоснабжения в Каневском, Крыловском, Темрюкском и Ленинградском районах.

Можно отметить неплохой результат этой работы: среднекраевой износ сетей за минувшее десятилетие снизился более чем на 25% (с 71 до 46%). Но работы еще много, среднекраевые потери воды сегодня составляют около 36,6%. С 2017 года мы с муниципалитетами проводим мероприятия по замене сетей водоснабжения и водоотведения — также в объеме не менее 5% от общей протяженности. И эту работу мы с ними продолжим.

G: Ваше министерство курирует реализацию еще одного значимого направления — формирование комфортной городской среды. Какие результаты здесь?

В. Ш.: Да, мы курируем реализацию соответствующего нацпроекта. Его главная задача — создать новый облик городских и сельских поселений нашей Кубани, сохранив при этом свойственный им колорит и неповторимую архитектуру, создать атмосферу комфорта и безопасности. И общественные пространства нового формата, которые мы сегодня строим, помогают не просто украсить города и поселения, а формируют новый культурный и социальный уровень жизни местных жителей.

Надо сказать, что благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», который реализуется на Кубани уже пять лет, планируем, что к концу года выйдем на объем свыше 1,4 тыс. благоустроенных общественных территорий. Конкретно в этом году мы обновим 104 зеленые зоны, а в следующем — благоустроим 236.

Беседовал Михаил Волкодав