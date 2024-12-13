«ВИЭ-генерация стала в два раза дешевле угольной»

На Кубани запланировано строительство ветровых и солнечных электростанций мощностью 270 МВт. В частности, заявлен проект строительства ветропарка на 157 МВт, который намерена реализовать компания «Росатом Возобновляемая энергия». О перспективах развития отрасли на территории Кубани и Адыгеи рассказал директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Кубани уже построены солнечные электростанции мощностью 46,5 МВт

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ На Кубани уже построены солнечные электростанции мощностью 46,5 МВт

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

GUIDE: Каков объем ВИЭ-генерации в Краснодарском крае и Адыгее?

Алексей Жихарев: По состоянию на 2024 год установленная мощность объектов ВИЭ-генерации в Республике Адыгея и Краснодарском крае превышает 290 МВт, в том числе 168 МВт в Адыгее и 122 МВт в Краснодарском крае, из которых почти 75 МВт — это малые ГЭС. Эти показатели не учитывают объекты микрогенерации, установленные на коммерческих зданиях или частных домовладениях, совокупная мощность которых может превышать 15 МВт. Несмотря на низкую текущую долю ВИЭ-генерации в энергобалансе Краснодарского края, регион может в ближайшее время войти в список лидеров по этому показателю, к реализации в течение следующих нескольких лет запланировано строительство еще более 270 МВт ветровых и солнечных электростанций.

G: Какие это будут проекты?

А. Ж.: Заявлен достаточно большой проект строительства ветропарка на 157 МВт, который намерена реализовать компания «Росатом Возобновляемая энергия». Солнечные электростанции планируется построить мощностью 118 МВт, по большей части это заявки от компании «Хевел Региональная генерация».

G: Какую поддержку получают компании, строящие в регионе солнечные и ветровые электростанции?

А. Ж.: Сегодня в России действуют две программы поддержки ВИЭ-генерации: на розничном и на оптовом рынке. Как раз строительство ветропарка в Краснодарском крае планируется в рамках господдержки оптового рынка по программе ДПМ ВИЭ (Договор о предоставлении мощности — инструмент обеспечения возврата инвестиций в строительство новых генерирующих объектов.— Прим.), а создание остальных объектов запланировано в рамках поддержки на розничных рынках. На розничных рынках действует механизм конкурсных отборов, который каждый регион России может объявить по своему усмотрению и отобрать проекты с совокупной выработкой электроэнергии объемом не более 5% общих сетевых потерь региона.

Краснодарский край как раз эту возможность реализовал практически на всю квоту и провел в свое время конкурсные отборы этих проектов: уже построены солнечные электростанции мощностью 46,5 МВт и, как я уже сказал, еще на 118 МВт запланировано. Такие объекты в рамках поддержки будут продавать электроэнергию сетевым компаниям в целях компенсации сетевых потерь по тарифу, который установлен по результатам конкурсного отбора, на период 15 лет.

G: В 2024 году произошли изменения в поддержке отрасли ВИЭ. Что это за изменения?

А. Ж.: Изменения в этом году были в обоих механизмах поддержки. На оптовом рынке введен порядок согласования мест размещения объектов ВИЭ-генерации Системным оператором Единой энергетической системы. Ранее согласование некоторым образом имело место в рамках процедур формирования схемы выдачи мощности, сегодня постановлением правительства РФ определен отдельный набор процедур. Второе изменение касается снижения требований по предоставлению финансовых гарантий для участия в отборе. До этого года ее размер составлял 22% от стоимости плановой годовой выработки объекта генерации, сегодня же требование снижено до 16%. Считаем, что в текущих условиях высоких кредитных ставок эта мера важна, так как в определенном объеме сокращает нагрузку на инвесторов.

На розничном рынке с этого года заработало новое требование: заявитель теперь, так же как в рамках программы отборов на оптовом рынке, должен приносить на отбор банковскую гарантию. Таким образом, появилась ответственность за нарушение условий договора. Ранее компания могла заявить на отбор свой проект, а в случае невыполнения обязательств никаких последствий не наступало, кроме того что де-юре такая организация включалась в некий черный список.

Другое важное изменение касается нового порядка индексации тарифа. До этого на розничном рынке тариф устанавливался один раз на 15 лет и не индексировался. Такая практика формировала дополнительные риски для инвесторов, которые, в свою очередь, пытаясь их захеджировать, были вынуждены прибегать к некоторому завышению уровня ценовых заявок на отборах. Такое изменение выглядит особенно важным в период повышенного инфляционного давления.

G: Есть ли сегодня основа для конкуренции ВИЭ-генерации с традиционными для Кубани источниками энергии без учета господдержки? Как соотносится стоимость ВИЭ-генерации с генерацией ТЭС?

А. Ж.: Это популярный вопрос, который вызывает множество дискуссий. Отвечу так. Проекты строительства или модернизации любой генерации, будь то гидрогенерация, тепловая или атомная, могут быть реализованы только в рамках мер поддержки или специальных механизмов по обеспечению возврата инвестиций. Все они предусматривают доплату объектам генерации к той цене за электроэнергию, которая установилась на рынке. Поэтому говорить о том, что только возобновляемая энергетика работает при поддержке государства, а все остальные — нет, не корректно.

Второе, в этом году системным оператором были организованы два отбора новых проектов угольной генерации в Сибири для закрытия там дефицита электроэнергии. Так вот по этим проектам стоимость 1 кВт/час определилась на уровне от 14,5 до 18,5 руб., в то время как по ветровым и солнечным электростанциям, которые были отобраны годом ранее, цена установилась на уровне от 6 до 9 руб. за 1 кВт/час. То есть ВИЭ-генерация стала в два раза дешевле тепловой. Для того чтобы оптимизировать энергобаланс и процесс планирования развития энергосистемы, мы предлагаем ввести технологически нейтральные аукционы и все проекты мерить одной линейкой по показателю одноставочной цены. Такой подход повысит прозрачность инвестиционных механизмов и даст дополнительный импульс для технологического развития в электроэнергетике.

G: Но объекты ВИЭ-генерации невозможно включить на полную мощность в любой момент.

А. Ж.: Мы, конечно же, слышим от Министерства энергетики РФ и системного оператора тезис о том, что зачастую для конкретных регионов важна гарантированная мощность, которую можно включить в любую секунду. Ветер и солнце мы каждую секунду включить не можем. Поэтому считаем, что отбирать проекты по принципу самый дешевый кВт/час можно в тех регионах, где есть крупные объекты генерации, например ГЭС, которая может выступать неким регулятором нагрузки. Если нужна именно мощность, то должны быть разработаны такие критерии, которые предусматривали бы совершенно конкретные требования и критерии такой мощности, то есть вероятностный прогноз количества часов в день, в которые такая гарантированная мощность нужна. Технологии идут семимильными шагами, например, по ветровой и солнечной энергетике за последние 10 лет мы наблюдаем снижение стоимости кВт/час на 80%, по накопителям энергии схожий тренд. Этот тренд сохранится и в будущем, эффективность продолжает расти, а цены снижаться. Это существенным образом расширяет спектр технологий в энергосистеме.

G: В этом году начат выпуск зеленых сертификатов по национальной системе сертификации низкоуглеродной электроэнергии. Какова перспектива в отношении популярности таких сертификатов?

А. Ж.: С 1 февраля 2024 года вступил в силу закон о сертификатах и атрибутах электрической энергии и заработал центр энергосертификации. Сейчас количество объектов генерации, которые прошли сертификацию, составляет 175 единиц, установленной мощностью почти 29 ГВт. На данный момент выпущено зеленых сертификатов на 1,88 млрд кВт/час. Это немного, учитывая, что общее потребление в стране 1100 млрд кВт/час. Но при этом динамика очень хорошая, заинтересованность со стороны бизнеса в этих сертификатах есть. Пока стоимость их достаточно низкая и вряд ли она сможет сформировать инвестиционный ресурс для тех компаний, которые реализуют такие проекты. Тем не менее добровольный спрос на низкоуглеродную электрическую энергию необходимо развивать и далее.

G: Какова сегодня доля генераций с низким углеродным следом на юге России? В чем особенность субъектов ЮФО в применении ВИЭ?

А. Ж.: Доля возобновляемой энергетики в ЮФО и СКФО составляет около 12% от совокупной мощности электростанций этих регионов. Здесь сконцентрированы около 70% установленной мощности объектов ВИЭ-генерации России. Объясняется такая концентрация отличным природным потенциалом возобновляемых источников энергии, здесь отличные условия и по инсоляции, и по ветровой нагрузке, а также большое количество малых рек, формирующих хорошую базу для строительства ГЭС. Значительная часть субъектов, расположенных в данном макрорегионе, являются лидерами регионального инвестиционного рейтинга АРВЭ. На горизонте до 2030 года к строительству на территории ЮФО и СКФО запланировано более 2,5 ГВт объектов ВИЭ-генерации.

Беседовал Андрей Ульченко