Одну полосу старого борского моста не откроют к 10 декабря

Срок открытия для движения одной полосы старого борского моста после ремонта в Нижнем Новгороде сдвигается, следует из сообщения госучреждения «Главное управление автомобильных дорог» от 6 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Старый мост закрыли на капитальный ремонт в марте. На тот момент в минтрансе региона рассчитывали, что движение по одной полосе возобновят в конце ноября — начале декабря. 3 декабря в учреждении подтвердили эти намерения.

Сейчас в ГУАД сообщают, что открыть полосу рассчитывают до конца месяца.

Замдиректора ГУАД Андрей Лежнин рассказал, что перед началом работ по укладке литого асфальтобетона выявили «локальные нарушения технологии нанесения гидроизоляции». Технология была нарушена, когда сильный ветер в ночь с 21 на 22 ноября повредил «тепляк» — сооружение для сохранения температуры и защиты от осадков. На отбракованных участках уже проводят очистку плиты проезжей части от первого слоя гидроизоляции. После этого выполнят повторное устройство гидроизоляционной системы.

«Дополнительно предприняты меры по недопущению в будущем подобных нарушений. Исправление дефектов неизбежно займет некоторое время, но не отменит запуска одной полосы в декабре 2024 года», - приводит ГУАД слова технического директора компании Дмитрия Маковенко.

Галина Шамберина