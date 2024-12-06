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Магнитогорец задержан по подозрению в серии изнасилований в 2016-2018 годах

В Магнитогорске сотрудники полиции задержали 51-летнего местного жителя, подозреваемого в серии разбойных нападений и изнасилований горожанок. Преступления были совершены более шести лет назад, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что с 2016 по 2018 год злоумышленник незаконно проникал в квартиры местных жительниц, совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, после чего похищал деньги и драгоценности, а затем скрывался. На местах происшествий были собраны биологические следы», – рассказала Ирина Волк.

Следственные органы возбудили уголовные дела по ст. 131 (изнасилование), 132 (насильственные действия сексуального характера) и 162 (разбой) УК РФ. Подозреваемого смогли задержать после получения результатов генотипической экспертизы. «Оказалось, что его генетический профиль совпадает с генетическим профилем обвиняемого по другому уголовному делу. То есть, они являются родственниками. Это позволило оперативникам выйти на след подозреваемого», – сообщила Ирина Волк. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ, в 2016-2018 годах расследовались уголовные дела о нападении на четырех жительниц одного микрорайона в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Во всех эпизодах фигурировал мужчина в балаклаве, действовавший по одной схеме: он врывался в квартиры утром, когда горожанки открывали двери и выходили на работу, совершал насилие, похищал ценные вещи и убегал, сообщает СК.

Во время допроса подозреваемый признал вину и сообщил еще о двух аналогичных преступлениях, о которых следствие ничего не знало.

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