Кто есть кто в деле Юрия Бавыкина
Фигуранты и свидетели уголовного дела о мошенничестве на воронежских выборах
Коминтерновский райсуд Воронежа приговорил бывшего вице-мэра Юрия Бавыкина и его экс-подчиненную во времена работы в управе Коминтерновского района Светлану Васькову к десяти и пяти годам колонии общего режима соответственно. Суд посчитал доказанным семь эпизодов крупного и два эпизода особо крупного мошенничества — бывшие чиновники перед выборами в 2020 года получили от девятерых кандидатов-единороссов в депутаты городской и областной дум почти 7 млн руб. за помощь, но ничего не сделали. Юрий Бавыкин также признан виновным в превышении должностных полномочий: следствие доказал, что он два года привлекал работника муниципального комбината благоустройства на выполнение ремонтных работ у себя дома в Новой Усмани. В судебных заседаниях выступили избравшиеся в думы по округам в Коминтерновском районе депутаты, дававшие деньги Юрию Бавыкину и Светлане Васьковой. Почти все они имели статусы потерпевших, которые с них были сняты. Кто и в каком качестве стал участником дела Бавыкина — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».