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«Нам надо кормить страну — это стратегическая задача, которую мы выполним»

Вениамин Кондратьев о том, с какими показателями Краснодарской край выходит в Новый год

О том, почему застройка сельхозземель — это варварство, как виноделие стало одной из самых перспективных отраслей экономики региона и какие задачи перед Кубанью поставил президент России,— об этом и многом другом GUIDE рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Фото: Артем Дергунов

Фото: Артем Дергунов

GUIDE: Какие в этом году были заключены важные для Краснодарского края инвестиционные соглашения?

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ: В 2024 году регион заключил 112 протоколов с инвесторами, большинство из них — крупные проекты стоимостью свыше 100 млн руб. каждый. Это даст экономике региона более 320 млрд руб. вложений в развитие производств, санаторно-курортной и социальной сферы, а также позволит создать около 15 тыс. новых рабочих мест.

В сфере агропромышленного комплекса мы подписали соглашений на сумму более 17 млрд руб. В их числе создание крупного агропредприятия по выращиванию и переработке винограда в Новороссийске. Эта ниша гастрономии особенно востребована. Ежегодная производственная мощность завода составит 2,2 тыс. тонн. Также готовится реализация новороссийского винодельческого комплекса «Семигорье», где планируют собирать ежегодно 1,5 тыс. тонн винограда и производить 1,2 тыс. бутылок напитка из него.

В промышленной отрасли в 2024 году инвесторы приступили к реализации 23 проектов. Самые крупные — промышленный технопарк «Галаново» в Кавказском районе, индустриальный парк «Русская промышленная корпорация» в Армавире, предприятия по выпуску медицинской импортозамещающей продукции, а также производству комплектующих для протезирования в Северском районе.

Инвесторы выбирают выгодные для себя ниши, а мы отдаем приоритет актуальным и социально значимым направлениям. А это импортозамещение, продовольственная безопасность, технологический суверенитет и рекреационное развитие.

G: С какими результатами завершают год кубанские аграрии?

В. К.: С очень хорошими, несмотря на все препятствия на их пути. Погода аграриям не благоприятствовала, но в итоге общий урожай зерна вместе с рисом и кукурузой составил 13,8 млн тонн. Это высокий результат. Озимой пшеницы намолотили свыше 10,2 млн тонн с урожайностью 64,9 центнера с гектара. Для сравнения — в 2023 году было 9,6 млн тонн и 58,3 центнера с гектара соответственно.

Если говорить о рекордах, то впервые урожайность озимого ячменя достигла 73,3 центнера с гектара, намолот составил 1,15 млн тонн. Подсолнечник — 933 тыс. тонн, соя — 220 тыс. тонн и озимый рапс — 200 тыс. тонн.

Урожай овощей и фруктов — 800 тыс. тонн и 600 тыс. тонн соответственно. Валовой сбор винограда в этом году составил почти 240 тыс. тонн.

На Кубани увеличили площадь виноградопригодных участков до 50 тыс. гектаров

На Кубани увеличили площадь виноградопригодных участков до 50 тыс. гектаров

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На Кубани увеличили площадь виноградопригодных участков до 50 тыс. гектаров

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Полученного объема сельскохозяйственных культур в крае хватает, чтобы на столах у жителей были качественные продукты, перерабатывающие предприятия были загружены работой, а также чтобы реализовывать продукцию за пределы края.

Наш регион — один из ключевых производителей животноводческой продукции в России. Краснодарский край производит более 80% молока, свыше 50% мяса и около 30% яиц от объемов всего юга России.

Агропромышленный комплекс — одна из приоритетных статей расходов нашего бюджета. В этом году на его поддержку направили более 11 млрд руб. Отдельное внимание уделяем улучшению жизни на селе.

И мы продолжим преференции для перерабатывающих, импортозамещающих производств, сельхозкооперативов, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу. Уверен, что благодаря комплексному подходу к АПК, сильной науке, техническому оснащению хозяйств и, главное, труду наших аграриев Краснодарский край и дальше будет подтверждать статус гаранта продовольственной безопасности страны.

G: Вы большое внимание уделяете вопросу сохранения сельхозугодий, виноградопригодных земель. Расскажите о результатах этой работы.

В. К.: Нам важно не только сохранять, но и наращивать обороты сельхозпроизводства. А это возможно только в одном случае — при наличии плодородной земли. Сохранение сельскохозяйственных угодий — вопрос номер один. Это невосполнимый ресурс, которым мы дорожим и не хотим терять ни сотки. Нам надо кормить край и страну — это стратегическая задача, которую мы выполним.

С 2021 года у нас действует запрет на перевод земель сельхозназначения под жилую застройку. Мы не против развития строительства, но возводить высотки на плодородных землях — варварство.

В постоянном контакте с наукой, используем передовые технологии при обработке пашни, развиваем мелиоративный комплекс, соблюдаем севооборот. Более того, мы вынесли этот вопрос на законодательный уровень и приняли закон об обеспечении плодородия почв. По нему аграрии обязаны высевать многолетние травы, бобовые культуры. В эффективности убедились сами селяне.

Те, кто соблюдает севооборот, подтверждают: урожайность культур достигает не менее 70 центнеров с гектара, а в отдельных хозяйствах доходит и до 90 центнеров с гектара. Те же, кто игнорирует правила, едва получают до 50 центнеров с гектара. Такая последовательная работа в тесном сотрудничестве с агрономами, фермерами, руководителями хозяйств позволяет нам год от года выходить на высокие урожаи.

Отдельно скажу о виноградопригодных землях, находящихся в зоне особого внимания. Такие участки на вес золота — ведь они есть только на Кубани и в Крыму. Мы хотим быть независимыми в этой отрасли и производить качественное вино из собственного сырья. Для этого у нас есть возможности — и природно-климатические, и нормативно-правовые. С 2020 года действует федеральный закон о виноградарстве и виноделии, в котором учли нашу краевую инициативу, чтобы закрепить понятие виноградопригодных земель и использовать их исключительно по целевому назначению. Эта мера позволила нам не только сохранить 27 тыс. гектаров плантаций, но и провести инвентаризацию сельхозземель в восьми районах края и увеличить площадь виноградопригодных участков до 50 тыс. гектаров.

Сейчас виноградарство и виноделие — одни из самых важных и перспективных отраслей для экономики региона. На Краснодарский край приходится более трети плантаций всей страны — больше 31 тыс. гектаров. Работают свыше 230 виноградарских организаций и КФХ. В 2024 году валовой сбор винограда составил около 235,5 тыс. тонн. Рассчитываем произвести в этом году 23,7 млн дал винодельческой продукции и сохранить за собой лидерство в России по объемам производства вина — 46% и шампанского — 51%.

G: Итоги турсезона 2024 года можно назвать рекордными? Регион справляется с наплывом гостей?

В. К.: Краснодарский край остается одним из самых популярных туристических регионов. За 10 лет турпоток вырос в полтора раза. В 2023 году мы приняли рекордные 18,6 млн человек, не считая 7,5 млн однодневных посетителей экскурсий. К концу этого года действительно ожидаем рекорд — не менее 19 млн туристов. Гости выбирают Кубань за сочетание уникальных рекреационных условий и разнообразие предлагаемых вариантов отдыха. Благодаря этому турпоток распределен равномерно, у нас больше нет понятий высокого и низкого сезона. Как раз развитие концепции всесезонного отдыха помогает справиться с наплывом туристов. Мест в гостиницах хватает — функционируют 10,9 тыс. объектов почти на 630 тыс. мест.

Общий урожай зерна вместе с рисом и кукурузой составил 13,8 млн тонн

Общий урожай зерна вместе с рисом и кукурузой составил 13,8 млн тонн

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Общий урожай зерна вместе с рисом и кукурузой составил 13,8 млн тонн

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

G: А насколько увеличился приток инвестиций в туристическую отрасль Краснодарского края?

В. К.: Не первый год Краснодарский край является лидером в Южном федеральном округе по привлечению инвестиций. В курортную сферу их объем за пять лет увеличился почти в 30 раз, достигнув в этом году более 700 млрд руб. Не считая федеральных мегапроектов, до 2032 года в реализации находятся 62 инвестпроекта. Только в рамках одного Петербургского международного экономического форума в 2024 году наш регион заключил 16 соглашений на 193 млрд руб. Строительство новых отелей и санаториев обеспечит работой 28,5 тыс. человек, увеличит номерной фонд на 46,7 тыс. номеров. В целом это положительно повлияет на комплексное развитие курортно-туристской отрасли и обеспечит рост потока туристов в регион. В ответ на высокий спрос на высокозвездные отели, работающие по системе «все включено», расширяем эту категорию.

G: Как обстоят дела в строительной отрасли? Как вы оцениваете темпы строительства жилья и соцобъектов?

В. К.: Краснодарский край последние три года стабильно входит в число лидеров России по показателям ввода жилья и объемов строительства. В прошлом году ввели порядка 7,6 млн кв. м. Но для нас важно не количество квадратных метров, а качество условий проживания. В каждом новом микрорайоне сразу закладываем социальную инфраструктуру: школы, детские сады, поликлиники и спортивные объекты. Все это позволяет сделать жизнь в наших городах и станицах по-настоящему комфортной.

Сейчас в Краснодарском крае строят 38 школ, 11 из них — на 9 тыс. мест — планируют достроить до конца года. Это колоссальные объемы. К примеру, за период с 1995 года по 2015-й — за 20 лет — в регионе построили те же 11 школ. Также строятся 50 детских садов свыше чем на 11 тыс. мест. Темп строительства социальных объектов у нас сейчас выше, чем в олимпийский период. При этом мы придерживаемся подхода, когда на первый план выходит качество. Нам помогают в том числе национальные проекты, направленные на повышение благополучия людей.

G: Что стало ключевым событием в 2024 году для вас?

В. К.: Победа Владимира Путина на выборах президента России. Более 20 лет прошло с тех пор, как он принял на себя руководство страной. За эти годы стабилизировалась ситуация, спад экономики девяностых сменился уверенным ростом. Сегодня Россия — одна из ведущих стран мира с высоким экономическим потенциалом. Только с таким сильным лидером Россия сможет идти по пути развития, оставаться великой и суверенной державой, способной отстаивать свои интересы в любых обстоятельствах. И доверие, оказанное жителями края нашему президенту, свидетельствует о безоговорочной поддержке проводимой политики.

Президент поставил перед нами задачи, которые касаются всех сфер жизни. Все решения направлены на то, чтобы Россия оставалась суверенным независимым государством с надежно обеспеченной обороной, с большим экономическим потенциалом и сильной социальной защищенностью граждан.

Разумеется, мы сделаем все, чтобы вклад Кубани в развитие страны, рост благополучия ее жителей, в общую нашу победу был весом и масштабен. Уверен, к этому стремится каждый, кто живет в нашем благодатном крае.

Беседовала Наталья Решетняк

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