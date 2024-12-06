Цифра в помощь

В прошлую пятницу в Сколково на конференции «Технологии добра», организованной благотворительной платформой с тем же названием, собравшиеся там эксперты констатировали, что НКО никак не научатся полноценно использовать цифровые технологии. А главное, показали на примерах из жизни, что научиться, безусловно, нужно.

Цифровизация в благотворительности сильно тормозит. Эта нехитрая мысль звучала на конференции в Сколково постоянно, и причины в общем понятны. Интернет не апеллирует к чувствам благотворителей, на него не жертвуют из сострадания. Поэтому у мелких и средних фондов вечно не хватает денег на цифровизацию. Но найти деньги недостаточно.

— Мы много помогаем НКО развивать интернет-технологии,— говорит партнер компании Philgood Тарас Скулов.— Но небольшие НКО не могут иметь сотрудника, отвечающего только за digital. С нами взаимодействует человек, у которого куча других обязанностей. Он отвлекается на них, фонд плохо понимает, что ему нужно, и результат часто получается невнятный.

Редкий обратный пример — история АНО «Профи-центр», платформы для обучения педагогами-волонтерами сирот и детей из бедных семей по всей стране. Все началось восемь лет назад в Ульяновской области: привлеченные «Профи-центром» педагоги бесплатно учили детей языкам на базе сначала одной, а потом нескольких школ. В локдаун перешли в Zoom и стали расширять географию. В педагогах недостатка не было — на объявление на сервисе SuperJob откликнулись 500 человек, рассказывает основатель АНО Константин Ильин. Но команде АНО уже не хватало времени, чтобы обрабатывать все заявки.

Ускориться во много раз помогла CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами), которую предоставила коммерческая компания: система собирает все сообщения в одном месте и автоматически генерирует «карточку клиента» со всей историей его обучения.— Для самих уроков мы тоже получили специальное приложение — находишь там своего учителя и занимаешься в виртуальном классе. Намного удобнее, чем бесконечные ссылки на Zoom,— говорит Ильин. Сейчас у «Профи-центра» 1800 педагогов-волонтеров, которые проводят до сотни занятий в день.

Поделился своим опытом с собравшимися и Русфонд — читайте об этом в колонке президента фонда Льва Амбиндера «Субъект экономики».

Цель платформы «Технологии добра», организатора конференции, была в том, чтобы побудить фонды к полезной и во многом бесплатной цифровизации. Финансирует платформу Совкомбанк. Некоторые услуги, например обслуживание компьютерной техники, она предоставляет сама. А кроме того, помогает связаться компаниям-благотворителям и НКО, нуждающимся в их услугах.

Есть и вторая сторона проблемы: создание в сети доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Думаю, большинство даже не представляет себе, о чем речь. Переключение на крупный шрифт, которое предлагают официальные государственные сайты,— это скучная мелочь. Тема гораздо шире, и многие компании уже начинают ею интересоваться. В Сколково мы увидели целую гамму инклюзивных решений. Адаптация сайтов для людей с различными дефектами зрения, для пользователей с неврологическими нарушениями — например, для ребенка с синдромом дефицита внимания и гиперактивности,— социальная сеть для людей с синдромом Дауна. Интересных возможностей множество — одно только знакомство с ними пробуждает жажду деятельности.

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»