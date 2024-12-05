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Коммерсантъ FM
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Песков отказался давать оценку словам Кадырова о Бастрыкине и Колокольцеве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что правоохранительные органы «не выполняют качественно» поставленные задачи, а главы Следственного комитета Росси (СКР) и МВД Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах».

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Кадыров выступил с критикой в адрес глав СКР и МВД из-за дела 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, обвиняемого в нарушении общественного порядка и применении насилия. Глава Чечни раскритиковал работу правоохранительных органов. По его мнению, глава МВД «дал команду», из-за которой приезжих «избивают, забирают, выгоняют». Журналисты спросили пресс-секретаря президента, должны ли в СКР и МВД дать оценку высказываниям главы Чечни.

«Здесь я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценки — они дадут оценку»,— сказал представитель Кремля в ходе пресс-колла.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после драки в парке на Ходынском поле в октябре 2023 года. Полицейские задержали пятерых участников инцидента, включая Муслима Мурдиева. Сам школьник заявил, что вступился за 12-летнего друга, на которого напали другие подростки. С 27 декабря 2023 года он находится под домашним арестом. Следующее судебное заседание по его делу запланировано на 18 декабря.

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