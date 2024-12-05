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Коммерсантъ FM
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Путин может принять участие в съезде «Единой России» 14 декабря

Президент Владимир Путин может принять участие в съезде «Единой России», который планируется 14 декабря. Об этом заявил председатель фракции в Госдуме Владимир Васильев.

Владимир Путин во время выступления на съезде «Единой России» в 2023 году

Владимир Путин во время выступления на съезде «Единой России» в 2023 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин во время выступления на съезде «Единой России» в 2023 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я не уполномочен за съезд. Но, зная его отношение к партии, думаю, что да»,— сказал «РИА Новости» господин Васильев в ответ на вопрос, ожидается ли участие президента в мероприятии.

Владимир Путин участвовал в прошлом съезде «Единой России», который состоялся 17 декабря 2023 года. Оценивая результаты партии, господин Путин отметил, что «Единая Россия» предлагает обществу объединительную и созидательную повестку и откликается «на самые востребованные вопросы жизни» в стране.

В ноябре этого года президент провел встречу с Владимиром Васильевым. Владимир Путин заявил, что всегда внимательно наблюдает за работой Госдумы, в особенности за происходящим во фракции.

Подробности — в материале «Ъ» «Владимир Васильев получил наказ свыше».

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