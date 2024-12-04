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Главные новости за 4 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Прямая линия губернатора Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел прямую линию с населением. «Ъ-Кубань» вел онлайн-трансляцию мероприятия. Вот некоторые темы, которых коснулся глава региона.

Господин Кондратьев пообещал с 1 марта запустить общественный транспорт в Архипо-Осиповке. Ранее местная жительница пожаловалась, что уже два года людям приходиться пользоваться такси, чтобы передвигаться по поселку.

Инвестиции в санаторно-курортный комплекс Кубани за последние пять лет выросли в 30 раз. Такого результата во многом удалось достичь благодаря решению об отведении 500-метровой прибрежной зоны исключительно под размещение рекреационных объектов и отелей.

В 2025 году, пообещал губернатор, в Краснодаре приступят к ремонту Тургеневского моста.

Также Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии сообщил о введении с 2025 года запрета на использование иностранной рабочей силы в строительной отрасли региона.

Глава региона поручил главам муниципалитетов обеспечить приоритетное предоставление земельных участков семьям участников СВО.

Также он прокомментировал вопросы, касающиеся изменения границ населенных пунктов в новых генпланах. Глава Кубани заверил, что жилье граждан не будет затронуто.

Новости регионов

В Новороссийске ночью 4 декабря объявили воздушную тревогу, над территорией города работали системы ПВО.

Компания Dogma приступила к строительству термального комплекса на Западном обходе Краснодара. На реализацию проекта планируется направить 3,5 млрд руб.

АО «Дороги и мосты» (ДИМ), базирующееся в Москве, займется ремонтом инфраструктуры аэропорта Сочи. Стоимость работ составит 9,8 млрд руб., а завершение проекта запланировано на 2028 год.

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Министерство ГО и ЧС заявило, что в Краснодарском крае для укрытия населения в период мобилизации и в военное время под защитные сооружения выделено 14 тыс. помещений, рассчитанных на 14 млн человек.

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