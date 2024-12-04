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В Новороссийске звучит сирена, работает ПВО

В Новороссийске объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА. Предупредительный сигнал «Внимание всем!» жители города услышали в 1 час 40 минут. Согласно рекомендациям экстренных служб, новороссийцам предписано укрыться в помещениях без окон.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«В Новороссийске работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. Не находитесь на открытом пространстве»,— написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в соцсетях.

Он также напомнил о запрете снимать и выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работы специальных и оперативных служб в социальные сети.

Наталья Решетняк

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