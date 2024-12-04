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Полиция проверит информацию о высмеивании инвалида в Армавире

Полиция проверит данные о том, что две девушки в Армавире высмеяли инвалида. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно информации, распространившейся в соцсетях, девушки выложили в свой блог видео, в котором рассказали, что с ними пытался познакомиться инвалид. Они назвали мужчину «это».

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники полиции Армавира обнаружили публикацию, в которой сообщалось о буллинге инвалида. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Алина Зорина

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