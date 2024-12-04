Полиция проверит информацию о высмеивании инвалида в Армавире

Полиция проверит данные о том, что две девушки в Армавире высмеяли инвалида. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно информации, распространившейся в соцсетях, девушки выложили в свой блог видео, в котором рассказали, что с ними пытался познакомиться инвалид. Они назвали мужчину «это».

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники полиции Армавира обнаружили публикацию, в которой сообщалось о буллинге инвалида. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Алина Зорина