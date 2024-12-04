Вениамин Кондратьев поручил обеспечить участками семьи участников СВО

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии поручил главам муниципалитетов обеспечить приоритетное предоставление земельных участков семьям участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С инициативой выступила Оксана Калинина из Кореновска, вдова погибшего участника СВО, воспитывающая двух детей. По словам заявительницы, ее семья нуждается в земельном участке для строительства жилья, так как 28 кв. м, где они проживают, уже недостаточно.

Глава Кубани также подчеркнул необходимость снятия муниципальных участков с торгов и передачи их семьям военнослужащих.

Глава Кореновского района Сергей Голобородько отметил, что в очереди на получение участков в районе стоят 150 семей военнослужащих и более 500 многодетных семей. Земля под строительство расположена за трассой М4 «Дон», но участок не обеспечен коммуникациями. Создание инфраструктуры обойдется в 5 млрд руб.

Вениамин Кондратьев дал поручение рассмотреть возможность выделения участка, прилегающего к поселению, или строительства дома для семьи погибшего героя.

Всего в регионе уже предоставлено порядка 550 участков участникам СВО и их семьям. Земли используются для строительства жилья, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства.

Фил Златов