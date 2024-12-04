Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре начали строить термальный курорт стоимостью 3,5 млрд рублей

Компания Dogma приступила к строительству термального комплекса на Западном обходе Краснодара. На реализацию проекта планируется направить 3,5 млрд руб., завершение работ ожидается через три года, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе девелопера.

Фото: ГК Dogma

Фото: ГК Dogma

Новый комплекс разделят на зоны под открытым небом и внутри здания. Курорт рассчитан на одновременное пребывание 3,5 тыс. человек. Общая площадь объекта превысит 34 тыс. кв. м, включая 3,5 тыс. кв. м для размещения ресторанов, спа, медицинских кабинетов и грязелечебницы. На прилегающей территории обустроят парковку на 350 автомобилей.

На открытой территории также появятся бассейн с подогревом, зоны отдыха с песком и галькой, а внутри комплекса оборудуют сауны, парные и хамамы.

В закрытой части терм расположат хамамы, русские парные, травяную и гималайскую соляные сауны, комнаты с горным воздухом. Всего термальный комплекс включит в себя более 42 саун, парных и турецких бань.

Изначально запуск строительства был намечен на начало 2024 года, однако сроки перенесли. Проектом управляет компания «Термы», которая будет оператором курорта.

Фил Златов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...