В Краснодаре начали строить термальный курорт стоимостью 3,5 млрд рублей

Компания Dogma приступила к строительству термального комплекса на Западном обходе Краснодара. На реализацию проекта планируется направить 3,5 млрд руб., завершение работ ожидается через три года, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе девелопера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК Dogma Фото: ГК Dogma

Новый комплекс разделят на зоны под открытым небом и внутри здания. Курорт рассчитан на одновременное пребывание 3,5 тыс. человек. Общая площадь объекта превысит 34 тыс. кв. м, включая 3,5 тыс. кв. м для размещения ресторанов, спа, медицинских кабинетов и грязелечебницы. На прилегающей территории обустроят парковку на 350 автомобилей.

На открытой территории также появятся бассейн с подогревом, зоны отдыха с песком и галькой, а внутри комплекса оборудуют сауны, парные и хамамы.

В закрытой части терм расположат хамамы, русские парные, травяную и гималайскую соляные сауны, комнаты с горным воздухом. Всего термальный комплекс включит в себя более 42 саун, парных и турецких бань.

Изначально запуск строительства был намечен на начало 2024 года, однако сроки перенесли. Проектом управляет компания «Термы», которая будет оператором курорта.

Фил Златов