Глава СКР поручил доложить о расследовании гибели ребенка в санатории Сочи

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления ведомства Андрею Маслову представить доклад по делу о гибели шестилетнего мальчика в Сочи. Инцидент произошел в одном из санаториев курорта, сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По данным следствия, в мае семья, отец, мать и их сын, проводили время на территории санатория. Родители играли в теннис, а ребенок находился неподалеку.

Как уточнили в СКР, мальчик решил выбежать на поле и столкнулся с металлической ручкой, предназначенной для натяжения теннисной сетки. Механизм повредил внутренние органы ребенка, и, несмотря на срочную помощь медперсонала санатория, спасти его не удалось.

Отец ребенка заявил о врачебной халатности, подав жалобу на результаты расследования уголовного дела. Господин Бастрыкин поручил проверить изложенные факты и доложить о принятых мерах.

Фил Златов