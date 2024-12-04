В 2025 году на Кубани полностью запретят мигрантов-строителей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии сообщил о введении с 2025 года запрета на использование иностранной рабочей силы в строительной отрасли региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В этом году количество иностранных работников в строительстве уже сократилось на 50%. Губернатор подчеркнул, что работодатели должны активнее привлекать студентов и выпускников строительных колледжей. Однако многие компании предпочитают нанимать иностранцев из-за более низкой заработной платы. Вениамин Кондратьев призвал бизнес пересмотреть свою кадровую и зарплатную политику, чтобы она была привлекательной для молодых специалистов.

В 2024 году в Краснодарском крае продлили запрет на работу иностранных граждан по патентам. Соответствующее постановление подписал губернатор, оно опубликовано на сайте администрации края.

Согласно документу, полный запрет на работу иностранных граждан по патентам касается 85 видов экономической деятельности, за исключением строительной сферы, где допустимая доля иностранных работников составит, как и в 2023 году, 50% общей численности работников.

В перечень отдельных видов экономической деятельности, по которым устанавливается запрет на труд иностранных граждан на основании патентов, входят: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, транспортировка и хранение, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, информационные технологии, операции с недвижимым имуществом, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, образование, здравоохранение, социальные услуги, культура, спорт, организация досуга и развлечений, деятельность домашних хозяйств как работодателей и пр.

За несоблюдение установленного запрета предусмотрен штраф в размере до 1 млн руб. за каждого иностранного гражданина.

Наталья Решетняк