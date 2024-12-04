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В Сочи задержали стримершу из Перми из-за скандала

Полиция Сочи задержала треш-стримершу из Перми после скандала в одном из салонов продажи нагревателей табака. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

32-летняя жительница Перми устроила скандал в салоне продажи нагревателей табака из-за того, что ей не предложили кофе. Женщина ругалась матом, снимала видео на телефон, а позже выложила кадры в свои аккаунты в соцсетях.

В отношении стримерши составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). До суда ее поместили в камеру для задержанных.

Алина Зорина

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