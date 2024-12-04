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Московский подрядчик отремонтирует сочинский аэропорт за 9,8 млрд рублей

АО «Дороги и мосты» (ДИМ), базирующееся в Москве, займется ремонтом инфраструктуры аэропорта Сочи. Стоимость работ составит 9,8 млрд руб., а завершение проекта запланировано на 2028 год, следует из данных, опубликованных на портале госзакупок.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно документации, заказчиком является ФКУ «Ространсмодернизация». Московская компания оказалась единственным участником конкурса.

В рамках проекта предусмотрена реконструкция взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, стоянок для воздушных судов, а также объектов охраны и других элементов инфраструктуры. Работы будут вестись без прерывания операционной деятельности аэропорта.

Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет с момента подписания акта приемки.

Фил Златов

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