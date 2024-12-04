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Глава Кубани: новые генпланы не затронут жилые дома и земельные участки

В рамках прямой линии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал вопросы, касающиеся изменения границ населенных пунктов в новых генпланах. Глава Кубани заверил, что жилье граждан не будет затронуто, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По словам губернатора, земельные участки, на которых уже построены или строятся дома, не будут изъяты, а из границ населенных пунктов исключены только незастроенные земли сельхозназначения, на которых ранее располагались виноградники или сады.

С 2021 года в Краснодарском крае разработаны и утверждены генпланы для Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи и Новороссийска. В результате изменений из черты городов исключили более 31 тыс. га сельхозземель. В частности, в Сочи исключили более 5,5 тыс. га, в Анапе — 1,2 тыс. га, в Геленджике — 490 га, а в Горячем Ключе — 1650 га.

В конце ноября в Краснодаре приняли Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования, а в Новороссийске - новый генплан, согласно которому исключено более 1,9 тыс. га сельхозземель, включая виноградопригодные территории.

Работы по утверждению генпланов Туапсинского и Темрюкского районов продолжаются.

Фил Златов

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