На Кубани на случай военного времени готовы 14 тысяч помещений на 14 млн человек

В Краснодарском крае для укрытия населения в период мобилизации и в военное время под защитные сооружения приспосабливаются заглубленные помещения и другие помещения подземного пространства. Сейчас таких в регионе почти 14 тыс., их общая вместимость — более 14 млн человек, сообщили в министерстве ГО и ЧС по краю.

В перечень заглубленных помещений подземного пространства входят подвалы, цокольные этажи, подземные переходы. Ведомство определило порядок доступа населения и провело масштабную работу по приведению таких помещений в пригодное состояние.

Модернизировали также Региональную автоматизированную систему центрального оповещения (РАСЦО). Сейчас в крае 2127 оконечных устройств системы в 44 муниципалитетах. Коэффициент работоспособности составляет более 95%.

В рамках прямой линии губернатора Вениамина Кондратьева жители края выражали обеспокоенность по поводу неработающих сирен или их нехватки в некоторых районах. Все поступившие обращения ведомство взяло в работу.

Для информирования населения власти разрабатывают мобильное приложение с возможностью получения пользователями информации о заглубленных помещениях в виде интерактивной карты. В приложении будет доступна подробная информация о ближайших укрытиях (адрес, площадь, вместимость, фото-ориентир, сведения об ответственном и т. д.), в том числе в режиме офлайн.

Татьяна Ручкина