Ремонт Тургеневского моста в Краснодаре начнут в 2025 году

В ходе прямой линии губернатора Кубани Вениамина Кондратьева житель Краснодара Николай Кочубаров задал вопрос о ремонте Тургеневского моста. Он рассказал, что дорожное полотно все в ямах, водителям приходится маневрировать между ними — это приводит к аварийным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань» Фото: Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань»

«Проблема находится в стадии решения. В бюджете края заложено порядка 1,2 млрд руб. на ремонт Тургеневского моста. В следующем году приступим к работам»,— ответил глава региона.

Тургеневский мост, соединяющий Краснодар и Адыгею, был построен в 1978 году. О планах его отремонтировать власти говорят уже не первый год. Чтобы поддержать надлежащее состояние моста, в феврале 2024 года провели ямочный ремонт.

Наталья Решетняк