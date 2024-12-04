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Ремонт Тургеневского моста в Краснодаре начнут в 2025 году

В ходе прямой линии губернатора Кубани Вениамина Кондратьева житель Краснодара Николай Кочубаров задал вопрос о ремонте Тургеневского моста. Он рассказал, что дорожное полотно все в ямах, водителям приходится маневрировать между ними — это приводит к аварийным ситуациям.

Фото: Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань»

Фото: Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань»

«Проблема находится в стадии решения. В бюджете края заложено порядка 1,2 млрд руб. на ремонт Тургеневского моста. В следующем году приступим к работам»,— ответил глава региона.

Тургеневский мост, соединяющий Краснодар и Адыгею, был построен в 1978 году. О планах его отремонтировать власти говорят уже не первый год. Чтобы поддержать надлежащее состояние моста, в феврале 2024 года провели ямочный ремонт.

Наталья Решетняк

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